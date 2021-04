En ung mand blev anholdt for at køre påvirket lørdag. Foto: Lars Sandager Ramlow

Ung mand anholdt: Var påvirket bag rattet

Her får patruljen mistanke om, at føreren er narkopåvirket. Han bliver efterfølgende testet positiv for indtagelse af cannabis, hvorfor han bliver anholdt, så man kan tage en blodprøve, før han bliver løsladt igen.