Ulrich Blach Petersen hentede et DM hjem til Sigmatri Ungdom i Allerød. Pressefoto

Ulrich vandt DM i Aquatlon

Sigmatri Ungdom i Allerød markerede sig flot i forrige weekend. Her blev der holdt DM i Aquatlon og DM-serien i Triatlon for elite og aspiranter i Ringe, og det blev til et dansk mesterskab til Ulrik Blach Petersen.