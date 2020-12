Uheld spærrede motorvejsforlængelsen tirsdag

Den 70-åriges bil røg over i den modsatte vejbane og ramte en modkørende bil, hvor en 47-årig kvinde sad bag rattet.

Politiet skriver på døgnrapporten, at en 52-årig lastbilchauffør fra Liseleje overså kødannelse og påpkørte en bil med en 70-årig mand fra Fredensborg bag rattet.

"Der skete ikke umiddelbart større personskade ved uheldet, men en af parterne blev kørt til tjek på hospitalet, mens en anden part blev behandlet for overfladiske skrammer i en ambulance på stedet.

Den 52-årige lastbilchauffør er efterfølgende sigtet for ikke at have været opmærksom, som han skal i forhold til færdselsloven.