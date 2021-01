Allerød Kommune indfører skærpet og systematisk tilsyn på Pankas' asfaltfabrik i Allerød. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ugentlige tilsynsbesøg på asfaltfabrik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugentlige tilsynsbesøg på asfaltfabrik

Allerød - 04. januar 2021 kl. 06:41 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Asfaltproducenten Pankas skal forberede sig på at blive kigget over skulderen på sin fabrik i Farremosen i den kommende tid, da kommunen vil føre skærpet og systematisk tilsyn med virksomheden.

Der skal føres skærpet tilsyn med Pankas' asfaltfabrik i Farremosen. Det besluttede et enigt byråd på sit ekstraordinære møde onsdag den 30. december. Det skærpede besøg betyder, at både virksomhedens drift samt evnen og viljen til at gøre noget ved lugtgenerne, bliver fulgt meget tæt af Allerød Kommune i den kommende tid.

- Vi indfører et skærpet tilsyn blandt andet for at sikre fremdrift i processen, siger borgmester Karsten Längerich (V) om byrådets beslutning.

Helt konkret betyder det skærpede tilsyn ugentlige besøg. Pankas skal desuden hver uge sende kommunen oplysninger om sine daglige driftstider samt tidspunkter for udvejning. Det fremgår af en indskærpelse, som er blevet sendt til Pankas efter byrådets beslutning.

»Da Allerød Kommune har konstateret vedvarende, ulovlige forhold på Pankas i form af overskridelser af lugtvilkår 29 i virksomhedens miljøgodkendelse, kan det oplyses, at Allerød Kommune fra 1. januar 2021 vil gennemføre skærpet og systematisk tilsyn med Pankas«, står der blandt andet i inskærpelsen.

- Dette tilsyn foregår ugentligt. Hensigten er at tilvejebringe dokumentation, hvis det mod forventning, viser sig, at virksomheden ikke har evne og vilje til at bringe de ulovlige forhold til ophør, hvorefter påbud vil kunne udstedes. Et skærpet og systematisk tilsyn vil ligeledes kunne bidrage til at belyse, om de forudsætninger, som virksomhedens miljøgodkendelse er givet ud fra, overholdes, siger Karsten Längerich.

I borgergruppen »En grøn kommune går i sort« bliver nyheden om det skærpede tilsyn modtaget vel.

- Vi er meget tilfredse med, at kommunen skærper tilsynet med Pankas, og at virksomheden skal afgive ugentlig rapport, siger talsmand Thomas Frisch.

Foruden det skærpede tilsyn besluttede byrådet på mødet den 30. december at give Pankas påbud om at indføre tiltag, der reducerer lugtgenerne fra fabrikken. Virksomheden har frist til henholdsvis den 1. juli og den 1. august til at nedbringe lugtgenerne fra asfaltværket i Farremosen samt til at dokumentere, at miljøgodkendelsen overholdes.