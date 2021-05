Der er ikke enighed mellem Allerød og Furesø Kommune om, hvad der er den bedste linjeføring, hvis Farumbanen forlænges. Grafik: Atkins

Uenighed om linjeføring hvis S-togbane forlænges

Venstre på Christiansborg ønsker Farum-banen forlænget. Allerød og Furesø er uenige om linjeføringen

Allerød - 19. maj 2021 kl. 07:07 Af Martin Stokkebro Moestrup og Louise Mørch Vilster

Det vil gøre den offentlige transport mere fleksibel og kunne aflaste Hillerødmotorvejen, hvis man forlænger S-togsbanen fra Farum til Hillerød, og man bør gøre det gennem Allerød.

Sådan siger borgmester Karsten Längerich (V) efter at hans eget parti, Venstre, på nationalt plan har offentliggjort et infrastrukturudspil, der blandt andet inkluderer 20 millioner kroner til en "forundersøgelse" af en forlængelse af Farumbanen. Udspillet er Venstres udgangspunkt i de igangværende infrastrukturforhandlinger på Christiansborg. Regeringen præsenterede i april et udspil, der ikke indeholdt planerne om Farum-banens forlængelse.

"Allerød Kommunes holdning er, at vi generelt er tilhænger af forlængelsen. Det vil give andre muligheder for at komme på tværs, som er det, der er svært med S-togssystemet. Derudover kan det aflaste trafikken på Hillerødmotorvejen," siger Karsten Längerich.

Hvis der afsættes penge til en forundersøgelse, forestiller han sig, at han sætter sig ned med borgmestrene i Furesø og Hillerød og finder fælles fodslag om et forslag til en linjeføring.

Går efter linjeføring til Høvelte Forlængelsen af Farum-banen til Hillerød har været diskuteret flere gange over årene. Her har linjeføringen været tegnet fra Farum Station til at møde Hillerød-banen syd for Høvelte Trinbræt, som der i den forbindelse har været snak om at opgradere til en "rigtig" station. Det er også den linjeføring, som Karsten Längerich ville gå til et eventuelt borgmestermøde med. Han understreger, at der er mange hvis'er, men bedt om at lege med på tanken om, at der kommer en forundersøgelse, og han mødes med borgmestrene i Furesø og Hillerød lyder svaret:

"I Allerød vil vi gerne have Farum-banen forlænget via Allerød Station, og jeg vil arbejde for løsningen til Høvelte, der er den billigste og korteste," siger han.

Det er bare ikke sikkert, at det bliver så let at komme frem til den løsning. I Furesø Kommune er ønsket om en forlængelse af S-banen stort. Til gengæld ønsker man for at bevare naturen ved Bregnerød og Stavnsholtkilen en linjeføring langs Hillerødmotorvejen og altså uden om Høvelte og Allerød Station.

Furesø: Ikke Høvelte "Vi er ikke interesserede i, at den rammer Høvelte. Den eneste rigtige løsning er langs motorvejen, da det vil berøre naturen mindst. Jeg har svært ved at se andet for mig. Løsningen er lidt dyrere, men i betragtning af, hvad infrastruktur koster, bør det være en mulig prioritering," siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S).

Sidste efterår fik Furesø Kommune lavet en rapport af infrastrukturrådgiveren Atkins og ifølge den vil det koste 0,9 milliarder kroner at forbinde Farumbanen med Høvelte, som er en strækning på 6,7 kilometer. Derimod vil det koste 1,7 milliarder kroner i anlægsomkostninger at forbinde Farum med Favrholm, som er den nye station syd for Hillerød ved det kommende supersygehus.

Karsten Längerich slår fast, at hans prioritet er linjeføringen til Høvelte. Ender det med en løsning langs motorvejen, ser han et potentiale i at få en ny S-togstation til Allerød.

"Hvis det kom på bordet, kunne Vassingerød være interessant at få på S-togsnettet, da det er et sted med mange arbejdspladser," siger Karsten Längerich.