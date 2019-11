29102011 Blovstrød, Allerød, Sandholmlejren, Røde Kors, Asylmodtagecenter, Center Sandholm, asylcenter, Sandholm, asylansøgere. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Udvist efter brutalt kniv-overfald

Allerød - 02. november 2019 kl. 06:16 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

24-årig mand er blevet idømt seks måneders fængsel og udvisning af Danmark for et overfald i Sandholmlejren.

Den 8. juli om natten begik en 24-årig beboer i Sandholmlejren et groft overfald på en anden beboer, der både blev slået flere steder på kroppen og i hovedet med knytnæveslag samt stukket med en kniv.

Da den 24-årige i sidste måned sad som tiltalt i en domsmandssag ved Retten i Hillerød blev han idømt seks måneders fængsel for overfaldet.

Det fremgår af rettens dombog.

Den 24-årige blev desuden udvist af Danmark og må ikke rejse ind i landet igen de næste seks år.

Den voldelige episode fandt sted lige omkring midnat i sommer, da den 24-årige sammen med en ven bankede på døren til en anden beboers værelse i bygning 68 i Sandholmlejren.

Den forurettede, som boede på værelset, forklarede i retten, at han ikke ville have den nu dømte ind på sit værelse, da der tidligere havde været en misforståelse med ham.

Men det lykkedes alligevel de to at komme ind på værelset.

I første omgang stjal de et par solbriller, hvorefter de forlod værelset. Lidt senere kom de tilbage, og da udviklede begivenhederne sig mere voldsomt. Den tiltalte 24-årige slog den forurettede både i ansigtet og på kroppen flere gange med knytnæveslag.

Derefter mærkede den forurettede pludselig noget på sin arm, og det viste sig at være en kniv, som den 24-årige stak ud efter ham med.

Ifølge et vidne, der prøvede at lægge sig imellem, blev den forurettede ramt af kniven både på armen og på halsen.

Det stemmer også overens med de skader, der efterfølgende blev konstateret på den forurettede. Den 24-årige stak desuden ud efter vidnet, dog uden at ramme.

Bygning 68 er i Sandholmlejren kendt som den bygning, hvor de homoseksuelle beboere bor, og noget tyder på, at det kan have været et medvirkende motiv til overfaldet.

I hvert fald blev den 24-årige også kendt skyldig i at have fremkaldt frygt hos den forurettede og dennes ven ved efter overfaldet at have råbt noget i retning af »Jeg slår jer to bøsser ihjel« eller »Du er homoseksuel. Jeg vil slagte dig og halshugge dig«.

Den tiltalte afviste i retten både at kende de to forurettede og at have været til stede i blokken den aften. Han fortalte, at han havde været på en vens værelse hele aftenen, og at de kun havde forladt værelset, når de skulle ud for at ryge.

Men han er imidlertid blevet fanget på Sandholmslejrens video-overvågning. Han afviste, at det skulle være ham på billederne, men den forklaring troede domsmandsretten ikke på.

I stedet fandt den, at den forurettedes og et vidnes samstemmende forklaringer om, at det var den 24-årige, der var til stede på værelset den aften, var troværdige.

Den 24-årige er også blevet dømt til at betale sagens omkostninger.