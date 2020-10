Udvalg vedtager at ændre omstridt Lynge-projekt til to etager

Beslutningen kan være enden på balladen om byggeprojektet på Langkæret i Lynge. Foto: Jens Berg Thomsen

Allerød - 28. oktober 2020 kl. 07:05 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

På deres morgenmøde tirsdag den 27. oktober besluttede et enigt teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalg, at droppe projektforslaget om et to-tre etagers byggeri på Langkæret i Lynge til fordel for et byggeri i kun to etager.

"Der var ikke overraskende enighed om det nye forslag, der stiller naboerne bedre, siger udvalgsformand Miki Dam Larsen (S)," da Allerød Nyt fanger ham efter mødet.

Beslutningen skal også forbi økonomiudvalg og byråd, men det meste af byrådet ser ud til at være enige om, at et to etagers byggeri på den gamle Peugeot-grund er en meget bedre løsning. I hvert fald støtter også borgmester Karsten Längerich (V) op. Han har således tidligere udtalt til Allerød Nyt:

"Jeg er rigtig glad for den løsning, der er kommet. Nu kan jeg ikke forestille mig andet, end at et enigt byråd vil bakke op om at bygge i to etager."

Allerød Kommune arbejder i øjeblikket på et forslag til en ændret lokalplan og et ændret kommuneplantillæg. Vedtages de, er det planerne, at Lillerød Boligforening skal opføre 36 almene boliger på området. Der har været stor utilfredshed fra naboernes side med de oprindelige planer om at bygge i tre etager. Lillerød Boligforening har selv brugt nabobekymringerne som årsag til, at man valgte at foreslå kommunen at bygge i to etager i stedet for tre.