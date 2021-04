Vindmøller har tidligere delt vandene i Allerød. Her er direktøren for Birkholm Planteskole, Ole Schjellerup, fotograferet i 2011. Han var stor modstander af den vindmølle, Widex A/S endte med at stille op tæt på planteskolen. Foto: Allan Nørregaard

Udvalg åbner mulighed for mellemstore vindmøller i Kollerød

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget åbner for, at der kan komme mellemstore vindmøller ved Kollerød, hvor der i forvejen står 40 meter høje vindmøller. Udvalget afviser kæmpevindmøller over 80 meter.

Politikerne i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget har besluttet at få undersøgt mulighederne for at stille forskellige typer vindmøller op i et område vest for Kollerød, hvor der i forvejen står to cirka 40 meter høje vindmøller.

- Vi skal have undersøgt, om det er muligt at arbejde med nogle mindre mellemstørrelser, siger Miki Dam Larsen (S), der er formand for udvalget.