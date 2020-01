Borgmester Karsten Längerich er ikke imponeret over det udspil til en ny udligningsreform, der torsdag middag blev præsenteret. Foto: Allan Nørregaard

Udspil uden fairness og incitament

Allerød - 31. januar 2020 kl. 06:21 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Karsten Längerich savner faglighed i regeringens udspil til en ny udligningsreform. I stedet er det præget af politik, mener han. Karsten Längerich synes med andre ord, oplægget lugter af, at Socialdemokraterne har haft nogle, de skulle tage hensyn til.

- Jeg har svært ved at se, hvorfor kommuner som Høje Taastrup, Greve og Frederikssund bliver ramt af reformen og skal betale mere. De har mange flygtninge og sociale problemer at slås med. Samtidig står Fredensborg, Ballerup og Gladsaxe Kommuner til at få mere. I forhold til det kendskab jeg har til kommunerne, kan jeg simpelthen ikke se hvorfor de tre kommuner skal have, mens de andre skal betale. Socialdemokratiet har helt klar haft nogle, de skulle tage hensyn til, og det har de været rigtig gode til. Det, der gør mig mest vred er, at jeg synes, vi får et dårligere udligningssystem på den måde. Man skaber flere problemer, fordi man skal tilgodese sit eget bagland, siger borgmesteren.

Derudover mener Karsten Längerich også, at regeringens udspil indeholder det, som han kalder »en uheldig incitament-struktur«.

- Med ændringerne ser det ud til, at de positive incitamenter, der har været hidtil, bliver minimeret. Det er ved at blive en ren udgift for kommunerne at have sunde ældre og lav ledighed, og det er en rigtig uheldig struktur, regeringen dermed lægger op til.

Karsten Längerich nævner som eksempel, at der skal udlignes i forhold til hvor mange ældre, man har, og hvor gamle de er.

- Det, der sker nu, er, at de, der har sunde ældre og har gjort noget for det, de bliver straffet. For levealderen kommer til at indgå negativt, det vil sige hvis folk bliver ældre, bliver vi straffet økonomisk. Det, synes, jeg, er en uheldig struktur. Det er jo dyrt at arbejde med de her ting, og på et eller andet tidspunkt har vi bare ikke pengene til det. Fordi vi både skal bruge penge på det og bagefter bliver straffet i udligningsreformen, siger han og tilføjer:

- Der er to udfordringer i forhold til udligningsordningen. Dels at få pengene fordelt korrekt, men også teknikken bagved. Det vil sige, at der er de rigtige incitamenter og en fairness omkring det hele. Alt det har de dumpet på. Der er jo ikke noget, der virker fair i det her, når du ser på tværs af det hele, siger han.