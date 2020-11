Udsolgt til bogsignering

"Mange venner og bekendte fra Allerød kom til bogsigneringen den 14. november. Det var jeg utroligt taknemmelig for. Jeg oplevede også en stor interesse hos andre besøgende for bogen, fordi den handler om Mellemøsten og Afghanistan. Vi fik solgt alle bøger. Heldigvis havde vi mulighed for at supplere op, så det er stadigt muligt at købe en bog i boghandlen, hvis man ikke nåede det," skriver Anna Eckhoff til Allerød Nyt.