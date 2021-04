Se billedserie Kunstværket her har hængt på den ene endevæg i Blovstrød Svømmehal i næsten 25 år. Nu kan det være slut. Foto: Jan F. Stephan

Udskiftning af 25 år gammelt lokalt kunstværk skaber debat

Allerød - 20. april 2021 kl. 10:50 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

I næsten 25 år har den ene bagvæg i Blovstrød Svømmehal haft et kunstværk hængende af den lokale kunstner Annette Nørregaard Christiansen.

Det består af 1.046 kakler fordelt på fire relieffer, der forestiller solen og dens stråler, der rammer vandet.

Kunstværket blev indviet af daværende borgmester Eva Nejstgaard og skabt i samarbejde med en gruppe lokale borgere, hovedsageligt ældre morgensvømmere i svømmehallen, som et Kulturby96-projekt med reference til, da København var europæisk kulturby i 1996.

Nu er det dog tid til fornyelse, mener Sigma Swim Allerød og medlemmerne af svømmehallens brugerråd. Derfor har Sigma på vegne af brugerrådet anmodet kommunen om at få lov til at udskifte reliefferne med et stort fotostat af en butterflysvømmer.

Tiderne skifter "Der er ikke noget galt med den nuværende udsmykning, men tiderne skifter, og vi synes, det var tid til noget nyt. Vi vil gerne give svømmehallen et mere varmt og indbydende look og samtidig give alle dem, der bruger hallen, en fornemmelse af, at man nu kommer ind i en svømmehal," siger Louise Kragh Andersen, formand i Sigma Swim Allerød.

De har netop fået godkendt anmodningen af medlemmerne af kultur- og idrætsudvalget i Allerød Kommune. Herfra siger udvalgsformanden, Merete Them Kjølholm (R), at det har været en svær beslutning.

Det er dette fotostat, som Sigma og brugergruppen ønsker at erstatte Annette Nørregaard Christiansens kunstværk med. Der hænger et tilsvarende i Birkerød Svømmehal. Modelfoto: Karina Eg

"Min personlige holdning er, at det er et rigtigt fint relief. Lavet af en lokal til en lokal bygning. Det vil jeg på sin vis gerne understøtte og fastholde. Sagen er den, at der også er brugere, der har ønsker, og dem har vi valgt at lytte til," siger hun.

Stedspecifikt værk Beslutningen har medført en del kritik på Facebook, hvor et opslag om emnet i Politik i Allerød-gruppen har fået 94 kommentarer i skrivende stund. Opslagets forfatter Leif Stougaard Frausing (der selv skriver, at han er tidligere kultur- og informationschef i Allerød Kommune) er kritisk over for beslutningen og henviser til, at kunstværket er det, der ifølge retningslinjer fra Kulturministeriet hedder et 'stedspecifikt værk' - det er lavet specifikt til at hænge i Blovstrød Svømmehal.

"Det jeg undrer mig mest over, er, hvordan kulturudvalget kan mene, at relieffet kommer mere til sin ret et andet sted, når det nu specifikt er skabt til svømmehallen," skriver Leif Stougaard Frausing blandt andet med reference til den begrundelse for beslutningen, som man kan læse i referatet fra udvalgsmødet. Her står at "udvalget gerne vil tilgodese Sigmas ønsker, og en ny placering ville kunne gøre, at kunstværket kunne komme mere til sin ret."

Merete Them Kjølholm uddyber:

"Jeg har besigtiget stedet (svømmehallen, red.), og jeg synes ikke, kunstværket kom til sin ret. Siden dets etablering er det blevet forstyrret, eller forurenet om man vil, af andre ting på væggen som tavler og ventilationsanlæg, en vippe der ofte er slået op og står lodret foran kunstværket samt noget snor, der hang ned fra loftet, da vi var der.

Medlemmerne af kommunens kultur- og idrætsudvalg begrunder blandt andet deres godkendelse af udskiftningen af kunstværket med, at der med årene er kommet for meget "støj" omkring det med blandt andet tavler og udsugning. De mener derfor, at det kan komme bedre til sin ret andetsteds. Foto: Jan F. Stephan

Så min tanke var, at man måske kunne finde et sted, hvor det kunne hænge for sig selv i sin helhed. Det fortjener at hænge alene. Det gør det ikke nu," siger hun.

Hvor kunne det hænge?

"Et bud kunne være rådhuset på sigt, eller måske Kulturtorvet når det udvikles," siger Merete Them Kjølholm.

Sigma betaler det meste På Facebook er der også mange, der bakker op om, at der sker noget nyt. Der er også et par kommentarer, hvori Sigma kritiseres for at have for meget indflydelse i svømmehallen. Til det henviser Sigma-formand Louise Kragh Andersen dels til, at beslutningen er taget i svømmehallens brugerråd, der også tæller andre brugere end Sigma, dels siger hun:

"I Allerød tænker mange, at Sigma kun er konkurrence. Men Sigma er meget mere. Vi er Allerøds største forening med 1.200 medlemmer, og kun en lille andel af dem er konkurrencesvømmere, langt de fleste er i bredden, og det er noget, der tit bliver glemt i debattten på for eksempel Facebook," siger hun.

Udover udskiftningen af kunstværket er Blovstrød Svømmehal også blevet udsmykket andre steder, blandt andet med dette billede af en kvindelig svømmer. Her med Sigma-formand Louise Kragh Andersen foran. Foto: Jan F. Stephan

Udover udskiftningen af relieffet med butterflysvømmeren, er der også sket andre udsmykninger af Blovstrød Svømmehal på det seneste. Brugerrådet har besluttet at bruge 10.000 kroner, som det får årligt fra kommunen, på denne udsmykning. Den samlede pris bliver dog med Louise Kragh Andersens ord "en del mere". Det har Sigma selv finansieret. Ifølge beslutningen fra kultur- og idrætsudvalget er det også Sigma, der skal afholde udgiften ved forsvarlig nedtagning og genetablering af kunstværket.

Først kunstværket tages ned, skal Allerød Kommune dog kontakte kunstneren Annette Nørregaard Christiansen jævnfør de føromtalte retningslinjer fra Kulturministeriet.

Læs kunstnerens holdning senere i dag her på sn.dk/alleroed.