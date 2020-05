Karsten Längerich er glad for udligningsaftalen. På Allerøds vegne - og fordi det er en god og bred aftale. Den nye aftale betyder, at der ikke bliver den store forskel på, hvor meget Allerød skal betale i udligning fremover. Foto: Allan Nørregaard

Udligningsregnskabet går nogenlunde lige op for Allerød

Allerød - 05. maj 2020 kl. 22:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Anne-Mette Rasmussen

De demografiske kriterier spiller en større rolle i den indgåede udligningsaftale. Det er afgørende for Allerød, der kun skal betale to millioner kroner ekstra i udligning.

Det var en spændt borgmester, der fulgte med, da der tirsdag ved middagstid blev holdt pressemøde om den nye udligningsaftale. Og efterfølgende var det en glad borgmester. For det er en god aftale, som Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, SF og Alternativet har indgået, mener Karsten Längerich (V), der kan notere sig, at det for Allerød Kommunes vedkommende kommer til at gå nogenlunde lige op i forhold til den nuværende ordning.

Ifølge Karsten Längerich er det, der gør forskellen på oplægget og den endelige aftale, at de forskellige kriterier i den endelige aftale har fået en anden vægtning.

- De demografiske kriterier spiller nu en større rolle, hvorimod det før var de sociale. Der er kommet flere incitamenter for kommunerne til at gøre en indsats. De kommuner, der for eksempel gør en indsats for at få folk i beskæftigelse, blev straffet i oplægget. Det gør de ikke i den endelige aftale, hvor demografien spiller en større rolle, og det gør en forskel for Allerød. Vi var en af de kommuner, der blevet straffet ret hårdt for, at de sociale kriterier fyldte så meget, for vi har få arbejdsløse og få borgere med sociale problemer i det hele taget, siger han.

Karsten Längerich er meget tilfreds med, at det undervejs i processen er lykkedes at rykke ved forudsætningerne.

- Jeg har brugt en del kræfter på at tale med meningsdannere og prøve at påvirke Venstres forhandlere. Det er rart at se, at vi får noget ud af den indsats, siger han og slutter:

- Det eneste malurt, jeg kan finde på at komme i bægeret, er, at jeg er ked af, at de andre borgerlige partier ikke er med. Havde de været det, tror jeg, at vi kunne have fået en endnu bedre aftale.