Udendørs anlæg åbner igen

Foreninger kan igen spille tennis, petanque og dyrke atletik, når Allerød Kommune i løbet af denne uge åbner for de udendørsanlæg, hvor aktiviteterne kan gennemføres uden smittefare. Det er formand for Kultur- og Idrætsudvalget Merete Them Kjølholm (R) glad for.

- Vi har alle været ramt af den nedlukning, der er sket i både vores nationale og lokale samfund. Den har også ramt vores foreningsliv, som jo er en vigtig del af det fællesskab, vi har i Allerød. Derfor glæder det mig, at borgerne i Allerød nu kan genoptage nogle udendørs sportsaktiviteter, som er til gavn for både det fysiske såvel som det mentale helbred for os alle. I den sammenhæng er det selvfølgelig vigtigt at sige, at kommunens anlæg skal anvendes under sikre forhold og med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for øje, siger hun.