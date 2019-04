Uddannelsessteder skal styrke små og mellemstore virksomheder

Se billedserie Rolf Momberg ejer Brogaarden sammen med Kasper Bille. Under deres ledelse er Brogaarden gået aktivt ind i uddannelsesverdenen. Formålet er at nedbryde nogle af barriererne mellem uddannelsessystemet og virksomhederne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Allerød - 05. april 2019 kl. 07:52 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uddannelsessteder og virksomheder kan udveksle megen viden, til glæde for begge parter, mener medejer af Brogaarden.

I 2018 gik Brogaarden aktivt ind i uddannelsesverdenen. Det gjorde virksomheden, fordi den gerne ville arbejde med, hvordan man kan få nedbrudt nogle af de barrierer, der er mellem uddannelsessystemet og virksomhederne, og på den måde kapitalisere viden.

- Min opfattelse er, at hele skole- og universitetssystemet besidder enorm meget viden, som der skal dannes en bro imellem til virksomhederne. Undervisningssystemet skal se det fede i at kapitalisere den viden, der er i de små og mellemstore virksomheder. Der er et stort uudnyttet potentiale i små og mellemstore virksomheder, som kan forløses i samarbejde med andre.

Sådan siger medejer af Brogaarden Rolf Momberg, der selv arbejder stærkt for at øge samarbejdet med en lang række undervisningsinstitutioner.

Blandt andet derfor har Brogaarden indført et trivselslegat, som er et legat på 30.000 kroner, der kan gives til dyrepasser-elever på de to tekniske skoler i Roskilde og Kolding. Det fordeles ligeligt til én fra hver af de tre uddannelseslinjer forsøgsdyr, zoo og hest.

Legatets formål er at motivere de studerende på dyrepasseruddannelserne til at gøre en ekstra indsats for at bidrage til at afdække og formidle viden, der kan fremme sundheden og trivslen hos forsøgsdyr, dyr i zoologiske haver og i hestehold.

- Det handler om at stimulere eleverne til i deres eksamensopgaver gøre noget praktisk de kan tage lige med videre ud i deres job, siger Rolf Momberg.

I samme boldgade har Brogaarden stiftet et stipendiat til nyuddannede jordbrugsteknologer med hestespeciale, som gerne vil videreuddanne sig med en professionsbachelor. Stipendiatet består af 3500 kroner om måneden i de 18 måneder, deres bachelor-uddannelse varer.

- Vi opfordrer dem til at begrænse arbejde ved siden af studierne og koncentrere sig om deres uddannelse. Så lover vi dem til gengæld et praktikforløb hos os. Modtageren skal stå til rådighed for Brogaarden i hele perioden forstået på den måde, at vedkommende kan deltage i forskellige arrangementer, messer og udstillinger. På den måde sikrer, at den indlærte teori sættes i spil gennem deltagelse virksomhedens rådgivnings- og salgsopgaver, og på den måde bliver de opfattet som en ressource, når de kommer i praktik. Fordi vores medarbejdere allerede kender dem, og de kender os, forklarer Rolf Momberg.

Formålet med stipendiatet er at motivere de studerende til at gøre en ekstra indsats for at dygtiggøre sig til en fremtid i private virksomheder.

Anstrengelserne for at skabe en bro imellem virksomheder og uddannelsessteder har også ført Brogaarden ind i netværket »Skalering der virker«.

Brogaarden blev i december måned inviteret til at præsentere deres virksomhed som en businesscase for netværket, der er et interessesamarbejde, som har til formål at fremme de små og mellemstore virksomheders vækstpotentiale. I netværket sidder både kommunal- og landspolitikere sammen med repræsentanter for blandt andet Håndværksrådet, Dansk Industri, Dansk Byggeri og en række virksomheder.

Efter oplægget blev Brogaarden inviteret til at være permanente medlemmer i netværket, hvilket Rolf Momberg takkede ja til.

- Så længe der er vilje i både interesseorganisationerne og hos politikerne til at få nedbrudt de her barrierer mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne, så længe vil jeg også meget gerne bidrage med inspiration til emnet. Dansk Industri har lavet en undersøgelse af de små og mellemstore virksomheders bidrag til væksten, og det er store tal. De fleste nye arbejdspladser i Danmark skabes af små og mellemstore virksomheder. Derfor giver det god mening at understøtte dem med adgang til forskning, siger han og tilføjer:

- Brogaarden er gået fra at være en lille virksomhed til nu at være af en vis størrelse. Dermed synes jeg også, vi er nået til et punkt, hvor vi har et vist samfundsansvar for at dele vores viden med andre.