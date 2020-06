Tyve snuppede smykker og kontanter

Det ene er sket mellem torsdag formiddag og fredag morgen klokken 10 i en villa på Grev Moltkesvej. Tyvene prøvede først at bryde et vindue op, men gik videre til terrassedøren, da det mislykkedes. Det vides endnu ikke, hvad der er stjålet fra stedet.

Det samme gælder et indbrud på ØStervang. Det er sket mellem torsdag klokken 19 og lørdag 18.10. Tyvene er kommet ind ved at knuse et vindue.