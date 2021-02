Tyve på spil i villaer

Ved 2.20-tiden natten til fredag registrerede en alarm i en villa på Skovbrinken et indbrud. Politiet er ikke klar over, hvad tyven slap af sted med, men denne kom ind ved at afliste en rude ind til et soveværelse, og flere rum i villaen er blevet gennemrodet.

På Akacievej var der også et indbrud i tidsrummet fredag klokken 10 og lørdag klokken 10, hvor det blev opdaget af en nabo. Her var et vindue blevet brudt op - muligvis med et koben. Indbrudstyven er gået ind gennem stuen og ud via en af hoveddørene. Politiet er ikke klar over, hvad der er stjålet, da de afventer, at beboeren kommer hjem.