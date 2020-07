Artiklen: Tyve på spil i to villaer

Ifølge døgnrapporten fra Nordsjællands Politi har der i løbet af de sidste par dage været indbrud i to villaer i Allerød. Den ene ligger på Petuniavej, hvor tyvene er kommet ind ved at tage en rude i en havedør af. Derefter er der blevet stjålet smykker fra stedet.

Der har også været indbrud i en villa på Hybenhaven. Det er sket mellem søndag 17.30 og tirsdag klokken 18. Tyvene er kommet ind ved at bryde et vindue til stuen op. Der er endnu ikke overblik over, om tyvene har fået noget med sig derfra.