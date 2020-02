Tyve kastede sten igennem vindue

En sten på cirka 10 centimeter blev kylet igennem et toiletvindue, da ukendte gerningsmænd på et tidspunkt mellem onsdag middag og torsdag klokken 13.30 brød ind i en villa på Møllemoseparken.

Efter at have knust vinduet med stenen, kunne tyvene række en hånd ind og åbne vinudet. Derefter er der blevet stjålet smykker, en bærbar computer og et armbåndsur fra stedet.