Tyve brød ind i villaer.

Indbrudstyve har også været på spil i en villa på Møllemoseparken i Allerød. Her blev et soveværelsesvindue knust. Indbruddet skete i sidste uge, og der er endnu ikke overblik over, om der er stjålet noget.

På Lyøvej blev der begået indbrud i en villa ligeledes i sidste uge. Gerningsmændene brød ind ved at opbryde et vindue til et børneværelse. Der er intet overblik over, hvad der er blevet stjålet.