Se billedserie Ønsket om at inddække dele af fabrikken er opstået, efter Allerød Kommune har påbudt Pankas at nedbringe lugtgenerne fra asfaltproduktionen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Tygger på dispensation til Pankas Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tygger på dispensation til Pankas

Pankas har søgt om dispensation fra lokalplanen for at kunne inddække en del af sin asfaltfabrik i Farremosen. Udvalget ønsker mere rådgivning, inden det træffer en afgørelse.

Allerød - 09. februar 2021 kl. 06:51 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget valgte på sit møde i sidste uge at udsætte beslutningen om, hvorvidt asfaltvirksomheden Pankas skal have dispensation til at overdække blandt andet sit blandetårn og optræksbanen på asfaltværket i Farremosen.

Udvalget har brug for bedre rådgivning, inden beslutningen træffes, lyder forklaringen.

- Jeg synes, der er brug for en bedre juridisk gennemgang. Det, der efter min mening mangler, er en bedre forklaring på sammenhængen mellem dispensationen og miljøsagen imod samme virksomhed, siger udvalgsformand Miki Dam Larsen (S) og henviser til, at Pankas af kommunen er blevet pålagt at dæmpe lugtgenerne fra fabrikken for at overholde kravene i miljøgodkendelsen.

I sagsfremstillingen lyder det da også, at »virksomheden har søgt om dispensation til inddækningen for at løse problemer med lugtgener fra sin produktion af asfalt, så krav vedrørende lugtafgivelse i virksomhedens miljøgodkendelse kan overholdes«.

Ingen fodfejl - Sådanne miljøsager handler i den grad om ikke at begå fodfejl og være præcis, og derfor er de relativt rådgivningstunge, siger Miki Dam Larsen, der sammen med resten af udvalget har bedt om at få kommunens juridiske rådgivere til at gennemgå muligheder og konsekvenser i sagen.

Pankas' fabrik i Farremosen er de 20 meter høj, som den må være ifølge lokalplanen. Ansøgningen om dispensation handler om, at byggeriet bliver 1,16 meter højere, hvis det skal dækkes ind.

- Plansagen er afledt af miljøsagen og får eventuelt konsekvenser for miljøsagen alt efter, hvordan vi behandler den. Hvad har det af betydning for miljøsagen omkring lugtgener, hvis vi ikke ønsker at give dispensation. Det er noget af de, vi gerne vil have rådgivning om, siger udvalgsformanden og fortsætter:

- Der er jo ikke et stort politisk ønske om at give udvidede dispensationer. Men det her er et godt eksempel på, at dispensationer i nogle tilfælde kan være klart til naboernes fordel. Andre gange er de klart til naboernes ulempe.

Sagen bliver genoptaget på et ekstraordinært udvalgsmøde på onsdag.

Stemmer om det I Facebookgruppen »Farremosens Erhvervsområde - En grøn Kommune går i sort« har ansøgningen om dispensation også bevågenhed. Talsmanden for borgergruppen af samme navn, Thomas Frisch, har i gruppen oprettet en afstemning om, hvorvidt medlemmerne synes, dispensation er en god ide.

Sidst på eftermiddagen mandag havde 204 tilkendegivet, at det er en dårlig ide at give Pankas dispensation, mens blot fire havde stemt ja til dispensation.

I sit opslag spørger Thomas Frisch:

»Pankas har søgt om dispensation til at hæve højden med 1,16 meter i forbindelse med inddækning af optræksbane, der formodes at være den væsentlige årsag til de diffuse lugtgener. Borgerindragelse har vi ikke set meget af, men det skal jo ikke afholde mig for at spørge jer, for eller imod en dispensation?«.

Opslaget har ud over stemmerne også fået mange kommentarer med på vejen.

Sine W. Jørgensen skriver: »Jeg er nok ikke teknisk habil nok til at forstå, hvad de ønsker dispensation for? Overdækning så det ikke lugter? For så tror jeg, vi alle kan leve med en meter«

Christian Simony skriver derimod: »Pankas må bløde det, det koster at leve op til lokalplanens lovgivningen, præcis som alle andre« og bakkes op af Rasmus Bohr:

»Pankas var bekendt med alle betingelser, da de søgte om anlægget. Og de har selv bekendtgjort, at anlægget kunne leve op til alle myndigheds- og miljøkrav. Det skal de jo bare levere på«.

Vær imødekommende Thomas Frisch kommenterer også selv opslaget i samme boldgade.

»Sagen er den, at Pankas fra start af har været helt og fuldt oplyst om de vilkår, en byggetilladelse ville blive givet på. Man skal også huske på, at hvis der gives dispensation til Pankas, kan det eventuelt danne præcedens, hvis andre ønsker noget tilsvarende«, skriver han og tilføjer:

»Når det så er sagt, så er det da vigtigt at tænke grundigt over for og imod. Vær også opmærksom på at et »nej« sandsynligvis vil forlænge processen, da Pankas formodes at påklage et afslag«

Hans Holmegaard Bonnesen opfordrer i sit indlæg til at være imødekommende.

»Jeg tror ikke, I får fjernet virksomheden Pankas, så alle tiltag for at sænke lugten er velkomne. Vær lidt imødekommende, der er nok ikke andre løsninger. Jeg synes heller ikke, at det er smart at placere en asfaltfabrik i området. Men nu er det sket, og så må man bruge sin sunde fornuft«, skriver han.