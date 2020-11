Der er opstået uenighed om, hvordan opgaven med at gøre rent for Allerød Kommune, skal udbydes. derfor skal byrådet nu debattere sagen i aften. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Tvist om rengøring: Skal det være billigt, eller skal det være rent? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tvist om rengøring: Skal det være billigt, eller skal det være rent?

På grund af uenigheder om udbud af kommunens rengøringsopgaver skal sagen debatteres på byrådsmødet torsdag aften.

Allerød - 19. november 2020 kl. 07:27 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Skal opgaven med at gøre rent for Allerød Kommune løses af ét firma, som kan løfte den store opgaver, eller skal opgaves deles ud i mindre bidder, så flere firmaer - og måske lokale - kan være med?

Det var der uenighed om, da Økonomiudvalget skulle lande en aftale om rengøringsudbuddet. Og derfor er sagen nu blevet til et punkt på byrådets dagsorden torsdag aften.

Et flertal på fem udvalgsmedlemmer bestående af Venstre, Konservative og Radikale Venstre mener, at opgaven skal ud i ét stort udbud, som firmaet med det laveste bud vinder. Præcis som det skete, sidst rengøringen i Allerød var i udbud.

Men det er Socialdemokratiets viceborgmester og formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen, ikke enig i.

- Der ligger et notat i sagen, som beskriver sandsynlige fordele og ulemper ved at gøre det på den ene og på den anden måde. I det står der, at hvis man laver et samlet udbud, vil det sandsynligvis være lettere at organisere. Og at hvis man laver et geografisk opdelt tilbud, vil det sikre, at flere kan byde på opgaverne, fordi de bliver mere overkommelige. Dermed vil mindre aktører kunne byde ind, siger Miki Dam Larsen, som mener, at det vil være en fordel.

- Vi kan se, at der til sidst er relativt få selskaber, som kan løfte så store opgaver, som rengøringen i en kommune er, og så er der i princippet risiko for monopol-dannelse. Der ligger også en statslig vejledning, der opfordrer os til så vidt muligt at sikre, at mindre udbydere også kan være med. Så det er helt i tråd med det at prøve at sikre flere aktører på markedet, siger han.

Vend det på hovedet Hos SF har man et helt andet syn på sagen. Partiet synes, at man skal vende udbuddet helt på hovedet. I stedet for at man som virksomhed kan vinde udbuddet ved at løse opgaven til den lavest mulige pris, skal kommunen sætte en fast pris og så se, hvilket firma der kan levere mest kvalitet for de penge.

- Formen har hidtil været sådan, at man har valgt ud fra at få mest muligt ud af pengene. Vi har en rengøringsstandard, og så ser vi på, hvem der kan udføre det billigst. Men udviklingen i det er, at man får ringere og ringere kvalitet. I nogle kommuner prøver man at vende den udvikling ved at udbyde rengøringen for et fast beløb, og så skal udbyderne konkurrere på kvalitet i stedet for, siger gruppeformand Nikolaj Rachdi Bührmann.

Han mener, at incitamenterne for at byde i de to modeller er meget forskellige.

- I den gamle model er incitamentet at gøre prisen så lav som muligt, så man er sikker på at vinde. I den nye model er incitamentet at overgøre kvaliteten, så man vinder udbuddet. Jeg tror på, det vil vende bøtten at gøre det på den nye måde. Jeg tror på mere kvalitet i rengøringen fremfor en lavere pris.

Han begærede derfor sagen i byrådet, hvor der ikke er udsigt til flertal.

- Nogle gange sker der det, at folk bliver klogere i en efterbehandling af en sag, og den mulighed synes jeg da, at byrådet skal have. Derudover synes jeg, det er en god debat at få, fordi den er principiel i forhold til, hvordan vi betragter vores udbuds- og indkøbspolitik, siger han.

Erling Petersen (V) og Viggo Janum (Vores Allerød) undlod at stemme, da Økonomiudvalget behandlede sagen.