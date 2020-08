Se billedserie Et af Hans Pilgaards møder med en tidligere klassekammerat. Foto: TV2

Tv-vært på jagt: Hvor blev I af 9.A?

Allerød - 10. august 2020 kl. 05:32 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er over 40 år siden, at Hans Pilgaard gik ud af 9.A på Blovstrød Skole. Men klassekammeraterne har han ikke glemt - om end det ikke er alle, han har holdt kontakt med over årene. En besked fra tv-værtens gamle klassekammerat og ungdomskæreste Bettina gav ham dog lyst til at opsøge sine gamle klassekammerater, og i morgen aften blænder TV2 op for programmet »Tilbage til 9.A«, hvor seerne kommer med på Hans Pilgaards rejse.

- Jeg var på bryllupsrejse med min mand, da jeg i foråret 2017 skrev lidt på messenger med Bettina, som jeg havde gået i klasse med. Hun skrev, at Jesper fra klassen havde fået en blodprop i hjertet og vist nok havde haft et hårdt liv. Og det gjorde noget ved mig. Jeg fik lyst til at finde ud af, hvad der egentlig var blevet af den gamle klasse og de drømme, vi havde. Når man er i 50'erne, som vi er, skal man jo nok være i gang med at udleve sine drømme, hvis det skal være, fortæller Hans Pilgaard og fortsætter:

- Det andet, jeg reagerede på, var denne her sætning: "Han har haft et hårdt liv". Hvad er det, der gør forskellen på, at Jesper, der voksede op en kilometer fra mig, med en mor og far ligesom mig, får et hårdt liv eller et lykkeligt liv? Jeg finder Jesper i programmet, og det var jeg da også nervøs for, for hvad er det, man finder, når man graver i fortiden? Det kan både være sørgeligt, grimt og gøre ondt, og jeg fandt det hele. Det er ikke happy endings det hele, men der var også lykke og store grin.

I to år opsøgte og filmede Hans Pilgaard mødet med sine gamle klassekammerater, og det bragte ham til flere steder rundt om i Danmark. Også til barndomsbyen Blovstrød.

- Når man går tilbage i tiden, opdager man, at der er tre kategorier. Der er dem, der flytter fra det sted, de er vokset op, og aldrig kommer tilbage. Dem er jeg selv en af - jeg kunne ikke se mig selv flytte hjem igen. Det er sagt med stor kærlighed til min opvækst, men København, London og Færøerne trækker bare mere end Blovstrød, erkender Hans Pilgaard.

- Så er der dem, der flytter hjemmefra, får nok ret hurtigt, og flytter tilbage igen. Og så er der den tredje gruppe, som aldrig kommer fra deres barndomsby. Og ligesom alle andre steder i Danmark indeholder min klasse også alle tre typer.

Hans Pilgaard startede sin rejse hos sin gamle kæreste Bettina og sine to bedste venner fra folkeskolen Lars og Bo. Derfra blev det mere angstprovokerende at opsøge de i alt 22 gamle kammerater.

- På det tidspunkt var jeg godt klar over, at jeg nok havde brugt de tre, som bare ville synes, det var hyggeligt, at jeg kom forbi. Jeg vidste ikke, hvordan resten ville reagere, og om nogle bare ville smække døren i hovedet på mig og sige, at de ikke ville være en del af mit kendis-liv. Men jeg sagde også til min bedste ven Rune (Nygaard, fotograf, red.) , som jeg har lavet programmet sammen med, at det skulle være ægte. Derfor vidste ingen af dem, som jeg kom hjem til, at jeg ville komme, og de få, der fik luret undervejs, at jeg var på vej, vidste ikke, hvad jeg ville spørge om, fortæller Hans Pilgaard.

Derfor blev tv-værten også dybt imponeret over, hvor åbne hans gamle klassekammerater var.

- Jeg står jo der med andre menneskers liv i hænderne, og de fortæller om alt fra at gå i parterapi, angst, have spiseforstyrrelse til at miste og leve livet på godt og ondt. Mine klassekammerater har været meget generøse, og deres historier gjorde dybt indtryk på mig. Noget af det, der gjorde mest indtryk på mig, var Mette, der fortalte om, at hun havde mistet sin lillebror i en ung alder, og at det har trukket spor gennem livet. Og jeg håber, at andre kan bruge det, de fortæller, til noget, for så giver det mening at fortælle videre, siger Hans Pilgaard.

Hans Pilgaard og Rune Nygaard lavede selv programmet, inden de præsenterede det for TV2 og spurgte, om de ville sende det i tv. Og tv-stationen var heldigvis begejstret for resultatet.

- Det er skønt at kunne sige, at det er lykkedes at lave et projekt, som TV2 ikke var med til at lave fra start. Og jeg kan mærke, at når jeg taler om det her program, så er det en helt anden følelse, jeg har. Det har helt sit eget liv, og det betyder meget for mig, om folk kan lide det.

Når seerne i morgen aften sætter sig til rette i sofaen for at følge Hans Pilgaards rejse, skal de ifølge tv-værten gøre det for at blive mindet om, hvor vigtigt det er at følge sine drømme.

- Vi har alle sammen gået i 9. klasse, og vi har oplevet, hvordan alle forsvinder i alle mulige retninger efter skolen. Jeg synes, man skal tænke på de drømme, man selv havde i 9. klasse, og det, jeg har lyst til at dele med det her program, er, hvad det gør ved en, om man lever de drømme ud eller ej. Jeg har fundet ud af, at det betyder rigtig meget, hvad mor og far giver dig med i bagagen. Og den anden afgørende ting, jeg har konstateret, og som desværre er en svær erkendelse, er, at meget er afgjort af tilfældigheder. Udefrakommende tilfældigheder, som vi ikke er herre over. Vi er så små som mennesker, når det kommer til stykket, siger Hans Pilgaard og fortsætter:

- Derfor er det enormt vigtigt at sige til børn og unge mennesker, at de skal udleve deres drømme - og ikke deres forældre drømme. Jeg støder på nogle, der har udlevet deres egne drømme og nogle, der har udlevet andres drømme, og det kan have fatale konsekvenser.

Hans Pilgaards møde med sine klassekammerater kan opleves i tre programmer. Det første program har premiere i morgen, tirsdag aften, klokken 20.50 på TV2.