Lynge Byfest og Kræmmermarked fejrer 20 års jubiæum med en lang række aktiviteter. Lynge Byfest og Kræmmermarked 2019. Foto: Kenn Thomsen ¬ Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Truer med at trække stikket til stor begivenhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Truer med at trække stikket til stor begivenhed

Allerød - 22. juni 2020 kl. 08:23 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdsgruppen for kulturugen Allerød på X og Tværs truer med at stoppe forberedelserne til dette års udgave af arrangementet, som er det sjette af slagsen. Det sker, fordi bevillingen på 51.000 kroner til afviklingen af arrangement indgår som et forslag i sparekataloget til de kommende års budgetter.

»Vi er i arbejdsgruppen meget berørt af, at vores årlige tilskud indgår i årets sparekatalog, og som det blev nævnt på mødet i Fritidsnævnet mandag den 15. juni, ønsker vi et tilsagn fra byrådet om, at tilskuddet til Allerød på X Tværs fortsætter uændret de kommende år, så vi kan fortsætte med at udvikle dette arrangement.

Hvis vi ikke får dette tilsagn, ser vi desværre ingen grund til at fortsætte arbejdet med planlægning og afvikling af Allerød på X og Tværs 2020«, skriver Lena Becker, Poul Møller Hansen og Peter Bendt på vegne af arbejdsgruppen i et åbent brev til byrådet.

Gruppen skriver endvidere, at ideen bag Allerød på X og Tværs er at vise borgerne de mange aktiviteter og de mange seværdige ting, der findes i Allerød Kommune. Helt i overensstemmelse med Vision 2031: Tæt på hinanden - tæt på naturen.

Det er endvidere beskrevet, at kulturugen gennem årene har konstateret en stigende interesse fra virksomheder og andre i at vise deres ting frem, og fra borgerne i at deltage. Således er der anslået over 10.000 personer i Allerød Kommune, som på en eller anden måde er i berøring med X og Tværs. Det antal har været stigende igennem de fem år, kulturugen er blevet arrangeret.

I det åbne brev står der endvidere:

»Tilskuddet på 51.000 kroner anvendes til trykning af 2000 programmer, 32 plakater, fire bannere og to annoncer. Hertil kommer, at tre frivillige sponsorer dækker tre andre bannere, det er Lynge Erhvervsforening, SuperBrugsen Lynge og Kvickly i Allerød.

Arbejdsgruppen for Allerød på X og Tværs varetager alle opgaverne med planlægning og afvikling af dette arrangement, og der bruges et betragteligt antal timer på at skrive ud til alle kontakter og interesserede, indsamle alle initiativerne, konferere med disse, sætte et program op, formidle det videre til trykker, læse korrektur, sætte 32 plakater op alle steder i byen og hos handlende, hænge bannere op centrale steder, besvare en masse telefonopkald, deltage aktivt i Aktiv Fritid, og her udlevere programmer til over 1000 mennesker på gågaden.

Alt sammen frivilligt arbejde og som, hvis det skulle aflønnes, vil blive et langt større beløb end tilskuddet fra Allerød Kommune«.

Kulturugen finder normalt sted i slutningen af august, hvor den indledes med Aktiv Fritid i bymidten og weekenden efter rundes af med Lynge Byfest og Kræmmermarked. I år er den på grund af coronasituationen blevet udskudt og planlagt til at skulle finde sted i slutningen af september i stedet.