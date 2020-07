Allerød på X og Tværs bliver alligvel til noget i 2020. Kulturugen begynder lørdag den 26. september med Aktiv Fritid i bymidten. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Truede med lukning: Kulturuge afvikles alligevel

Allerød - 13. juli 2020 Af Anne-Mette Rasmussen

Også i år bliver det muligt for kommunens borgere at opleve kulturelle og rekreative indslag på kryds og tværs af kommunen i forbindelse med kulturugen Allerød på X og Tværs.

Arbejdsgruppen bag den populære kulturuge har besluttet alligevel at gennemføre arrangementet, selvom den tidligere på sommeren truede med at aflyse det hele, fordi tilskuddet på 51.000 kroner til kulturugen er dukket op som et forslag på det kommunale sparekatalog.

- Vi har afklaret situationen og er kommet frem til, at vi gør det igen i år. Og så håber vi på, at vi ryger af spareplanen for 2021. Der er flere årsager til, at vi har valgt at gennemføre det alligevel, og en af dem er jo nok, at Konservative har understreget, at de bakker op om arrangementet. Det er ikke uvæsentligt, at et stort parti i byrådet udtrykker sin støtter, som vi har efterlyst, siger Jørn Winther Jepsen, der er medlem af arbejdsgruppen.

Han fortsætter:

- Borgmesteren har også flere gange givet udtryk for, at han synes, det er et godt tiltag, ligesom vi har fået positive tilkendegivelser fra flere andre politikere. Derfor, og fordi vi har brændt for det i mange år, tænker vi, at det er værd at gøre igen. Og så håber vi, at vores politikere synes, det er en god ide at støtte det med tilskud igen til næste år.

Arbejdsgruppen meldte ellers tidligere på sommeren ud, at den ville trække stikket til dette års arrangement, hvis ikke politikerne kunne garantere, at kulturugen blev fredet fra sparekataloget.

Her i avisen forklarede flere politikere, at selvom de havde stor sympati for arrangementet og personligt ikke ønskede at undvære det, så kunne de ikke komme med en garanti for, at tilskuddet på 51.000 kroner bliver fastholdt i årene fremover.

- Det kan vi ikke give. Udfordringen er jo, at vi har besluttet nogle styringsprincipper, og sparekataloget er en del af det. Vi er desværre nået dertil, hvor alt det, vi skal vælge imellem, er pest eller kolera, så jeg kan ikke give en politisk garanti. Vi skal forhandle om det ved budgetforhandlingerne, sagde Merete Them Kjølholm (R), der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget blandt andet.

Og efter at have tygget på det budskab har arbejdsgruppen altså nu besluttet alligevel at afvikle årets arrangement.

Det plejer at finde sted i slutningen af august, men er blevet udsat på grund af corona. I år afvikles det i uge 40 og begynder som altid med Aktiv Fritid, som afvikles lørdag den 26. september.

- Det bliver en lidt en amputeret udgave af kulturugen, fordi Lynge Byfest, som normalt afslutter det hele, er væk. Til gengæld er der et borgermøde om bæredygtig udvikling lørdag den 3. oktober, som vi håber kan skabe noget interesse. I hvert fald er vi i fuld gang med at samle sammen til et godt program i løbet af ugen, og jeg tror faktisk godt, det kan gå hen at blive en succes på en anden måde, fordi vi allesammen trænger til at komme lidt ud siger Jørn Winther Jepsen.