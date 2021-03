Byrådsmedlemmerne debatterede torsdag, om der skal være nationale test i skolen i år. Arkivfoto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Trods corona: Dropper ikke nationale test Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods corona: Dropper ikke nationale test

Allerød - 30. marts 2021 kl. 16:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Med stemmerne 12 for og ni imod valgte byrådsmedlemmerne ikke at gå ind for et forslag stillet af Enhedslistens Rasmus Keis Nerbeek om at droppe de nationale test i skolerne i år.

Forslaget var stillet med følgende begrundelse:

"Nedlukningen af skolerne påvirker naturligvis undervisningen, og det må nødvendigvis betyde, at resultaterne fra de nationale test er behæftet med så stor usikkerhed, at de ikke har megen værdi."

De konservatives Lars Bacher, der er medlem af børne- og skoleudvalget stemte imod forslaget, men sagde:

"Det er et meget sympatisk forslag. Men vi mener, at der allerede er taget hensyn til, at der kommer et læringstab. Vi skal finde en balance. Vi mener, at vi skal fortsætte med de nationale test, så der er en normalitet for eleverne. Vi skal arbejde for at få samfundet videre."

Venstres medlem af samme udvalg, Lone Hansen, bakkede op.

"Jeg er fuldstændig enig med Lars. Lærerne kan få et øjebliksbillede af, hvordan de kan supportere deres elever, så fagligheden kan komme op igen," sagde hun.

EL: Man vil detailstyre Rasmus Keis Nerbeek:

"Jeg vil godt gå i kødet på det, Lone siger: Ja, lærere har altid lavet test. Jeg er selv lærer, og vi har altid målt for at finde ud af, hvordan eleverne står. Det der er pointen med de nationale test, er, at man gerne vil detailstyre, hvilke redskaber den enkelte lærer skal anvende i sin undervisning.

Det er der, jeg siger: Lad det være op til den enkelte lærer, hvilket redskab man vil bruge."

Socialdemokratiets Miki Dam Larsen er også både lærer og byrådsmedlem. Han er glad for testene som redskab, men hans parti stemte alligevel for Enhedslistens forslag.

"Personligt skal jeg ikke finde ud af, hvor gode eller dygtige eleverne er. Jeg skal finde ud af, hvad de har svært ved, og hvad vi skal arbejde med til næste gang. Læsning, ordforråd osv. Når vi støtter op om Rasmus, er det fordi, at vi vil lade det være op til skolelederne selv at vælge, hvad der giver mening for dem," sagde han.

Flere kritikere af testene advarede mod, at de kan stresse eleverne, der er i en i forvejen stresset og uvant situation.

"Jeg forestiller mig, at det er lidt af en mundfuld at få børnene tilbage. Jeg kunne godt tænke mig, at fokusset er et andet sted," sagde Merete Them Kjølholm (R) eksempelvis.

K: Pas på med onde og gode "Ro på" lød budskabet fra Lars Bacher.

"Vi skal passe på med, at det bliver en diskussion om, hvem der er onde, og hvem der er gode. Nogle siger, vi skal opretholde normalitet. Andre siger, at det kan børnene ikke klare. Fra konservativ side har vi hele tiden sagt, at trivsel er vigtigere end læring. Vi skal ikke stigmatisere i test eller ikke-test. Lad os respekterer, at vi har forskellige holdninger til tingene," sagde han.