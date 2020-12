Tricktyve med mundbind genkendt: Kørte væk i blå bil

Af Joachim Christensen

To mænd ringede onsdag ved 11-tiden på døren til en lejlighed på Uglevang i Allerød. Selvom en kvinde var hjemme, så lukkede hun ikke mændene ind, da hun kunne genkende dem fra et tricktyveri i sidste måned. De to mænd tog i dørhåndtaget flere gange, inden de forlod opgangen.