Tre profiler skal styrke radargigant

- Jeg er meget stolt over, at vi kan tiltrække så erfarne profiler til vores bestyrelse. Det er som at tage en trøje på, der egentlig er alt for stor. Men den bliver snart fyldt ud. Vi har formået at skabe solid vækst de sidste år, og Weibel er nu for alvor på vej op i en anden liga, hvor vi skal skrue yderligere op for både professionalisme og muskler for at vinde de globale markeder, hvor vi har et teknologisk forspring. Her er en stærk bestyrelse helt afgørende. De skal hjælpe os med at intensivere væksten, samtidig med at vi holder fast i vores entreprenante tilgang til, at alt kan lade sig gøre, siger Thomas Øiseth Munkholm, der er bestyrelsesformand og ejer af Weibel Scientific til Frederiksborg Amts Avis.