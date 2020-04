Tre nye talenter til Mungo Park

- Mungo Park har tradition for at være talenternes legeplads og udklække de næste nye store stjerner i dansk teater og film. Det er her, de største talenter har fået lov til at prøve sig selv af, eksperimentere og blive modigere, for så at søge mod større scener og bredere horisonter. Den tradition vil jeg videreføre ved nu at inkludere tre af de største teatertalenter fra min generation, siger hun.