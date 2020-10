Se billedserie Else Rasmussen er årets borger i Lynge. Privatfoto

Tre gange årets borgere hyldet for særlig indsats

Lynge, Lillerød og Blovstrød har fået hver sin ¨årets borger"

Allerød - 19. oktober 2020 kl. 14:15 Af Majken Hammerum og Clara Christensen, erhvervspraktikanter og Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Hvert år bliver der uddelt priserne "årets borger" i Lynge, Lillerød og Blovstrød. Prisen går til en person der har ydet en særlig indsats for andre.

Årets Lyngeborger

Igen i år er årets Lyngeborger blevet kåret, i år sponsoreret af SuperBrugsen i Lynge. "Prisen gik i år til Else Rasmussen. Else, og en del af vennerne, startede LUI løbeklub, som har været et stort aktiv i Lynge Byfest."Else giver en hånd med der, hvor der er behov, om det så gælder et referat, indkøb eller hvad der nu er behov for at få løst." siger Jørgen Johansen, der er byrådsmedlem i Allerød Kommune.

Jørgen Johansen har endnu engang været med til at kåre vinderne. Han beskriver Else som arbejdshest uden undtagelse.

Årets Blovstrød borger

Prisen for årets Blovstrødborger går i år til Mia Finnemann Schultz. I år er den sponsoreret af Rema 1000 i Blovstrød. "Som formand for Blovstrøds skolebestyrelse, og medstifter af den lokale forening Træf-på-Tværs i Blovstrød, har Mia i den grad gjort sig fortjent til Årets Blovstrød borger. Hun har gjort en særdeles indsats for lokalsamfundet i Blovstrød ved at skabe fællesskab gennem samvær og samtale. Dette fællesskab giver mulighed for at mødes om Blovstrøds historie og identitet på tværs af alder, generationer og forskellige udgangspunkter," står der i en pressemeddelelse.

Årets Lillerød borger

Lennart Engelhardt fik i år prisen for "årets Lillerødborger". "Lennart er sportschef for dameafdelingen i Allerød fodboldklub, og han er med til at gøre en forskel i hverdagen for rigtig mange familier. Han har fokus på at skabe relationer mellem mennesker, lige meget hvor gode de er til fodbold. Ifølge Jørgen Johansen er er Lennart årsagen til at pigefodbold i allerød er blandt de 10 bedste på Sjælland," står der i en pressemeddelelse.

Prisen er sponsoreret af Kvickly i Allerød.

Jørgen Johansen beskriver årets borgere i henholdsvis Lynge, Lillerød og Blovstrød borger som personer, der bruger rigtig meget af sin tid på andre, som er noget han er rigtig glad for, og sætter pris på.