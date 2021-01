Tre er døde med corona: Nu er plejecenter næsten coronafrit

Se billedserie Engholm Plejecenter er nu kommet over på den anden side efter det store udbrud i starten af måneden. Foto: Allan Nørregaard

Allerød - 19. januar 2021 kl. 12:20 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Engholm Plejecenter er på et par uger gået fra at være oppe på 26 coronasmittede beboere og også mange coronasmittede medarbejdere til nu kun at have en enkelt smittet medarbejder og ingen smittede beboere.

Udbruddet var dog ikke uden konsekvenser: tre beboere er således døde med corona i perioden.

Det oplyser Jesper Holdflod (S), formand for sundhed-, velfærd- og beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune.

"Vi må desværre konstatere, at tre beboere ifølge seneste opgørelse er afgåede ved døden. Det er selvfølgelig rigtig trist. Derfor er det også dejligt, at vi nu kan sige, at vi er nede på næsten ingen smittede. Det er en kæmpe lettelse for beboere og pårørende," siger han til Allerød Nyt tirsdag.

Aktuelt er der slet ingen smittede beboere på kommunens fem plejecentre, hvor 171 beboere og 90 ansatte blev vaccineret i starten af januar.

Udover den ene smittede medarbejder på Engholm, er der to smittede medarbejdere på Mimosen og en på Skovvang Demensplejecenter, oplyser formanden.

"Det betyder også, at besøgsforbuddet mandag blev ophævet på Skovvang Plejecenter, så der nu kun er besøgsrestriktioner. Vi afventer og forventer ligeledes, at det samme snart sker på Lyngehus Plejecenter," siger han.

Der er fortsat besøgsforbud på Engholm, mens Mimosen og Skovvang Demensplejecenter har besøgsrestriktioner.

Revaccination af beboere Allerød Kommune oplyser desuden, at de nationale myndigheder har meldt ud, at de vaccinerede beboere kan se frem til at blive revaccineret den 31. januar. Borgmester Karsten Längerich (V) fortæller desuden, at de 160 borgere i kommunen over 65 år, der får hjælp i egen bolig, er i gang med at blive vaccineret.

"Dem der modtager hjemmehjælp bliver nu vaccineret. Min egen mor blev eksempelvis vaccineret i torsdags," siger borgmesteren.

Han glæder sig over, at smittetallene generelt er faldet markant i Allerød.

"Vi krydser fingre for, at det fortsætter. I øjeblikket er vi alle lidt i venteposition i relation til den britiske mutation, og hvordan den vil slå igennem," siger han.