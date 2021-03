Se billedserie Mange har nok set SCT's lastbiler kører rundt i Nordsjælland. De kan kendes på deres karakteristiske mørkegrønne farve med lysegrønt logo.Arkivfoto: Maj-Britt Holm.

Send til din ven. X Artiklen: Transportvirksomhed er klar til Farremosen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Transportvirksomhed er klar til Farremosen

Allerød - 04. marts 2021 kl. 07:15 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

To tredjedele af erhvervsområdet Farremosen bliver snart taget i brug af SCT Transport. Virksomheden købte i 2017 180.000 kvadratmeter, svarende til lige over 27 fodboldbaner, i Farremosen, og man har nu fået de nødvendige byggetilladelser fra kommunen, så SCT, der kalder sig selv "Danmarks største transportvirksomhed indenfor entreprenørbranchen", kan gå i gang med at opføre sit nye hovedsæde i Allerød.

"Entreprenøren går i jorden i uge 17 (slut-april til start-maj, red.), og det er planlagt til at stå færdigt i uge 17 i 2022, så vi bygger et år," siger direktør og medejer Christian Bødker-Petersen, der er fjerde generation i familievirksomheden, der blev startet i Gilleleje i 1930.

Ville blive i Nordsjælland I dag har man stadig kontorer i Gilleleje samt i Hillerød og København. Det er dem, man nu samler i Allerød, hvor grunden i Farremosen lige var, hvad SCT havde ledt efter.

"Det ligger fantastisk ud til motorvejen, området er udlagt til sværindustri i miljøklasse 5, 6 og 7, og så havde grunden en passende størrelse. Det er svært at få de grundstørrelser i Nordsjælland, hvor vi ønskede at blive. Vi er en nordsjællandsk virksomhed, og mange af vores medarbejdere bor her", siger Christian Bødker-Petersen.

SCT beskæftiger cirka 320 medarbejdere, og det er omkring 100 af dem, der forventes at flytte med til Farremosen. Virksomheden har flere grene, der alle ejes af holdingsselskabet Gilleleje Transport. Det er selskabet Hillerød Ejendomsselskab, der har købt jorden i Farremosen, men SCT Transport er, med Christian Bødker-Petersens egne ord, "lokomotivet" i koncernen.

SCT henvender sig udelukkende til entreprenørbranchen, for hvem man transporterer alt fra jord, sten og grus til kraner og containere.

I Farremosen kommer der udover virksomhedens domicil også til at blive opført vaskehal og værksted til koncernens lastbiler. Den Uno X-erhvervsstander, der allerede står i Farremosen, og som man kan se fra Nymøllevej, ejes af SCT og er netop etableret med henblik på virksomhedens lastbiler.

SCT købte i 2017 180.000 kvadratmeter i Farremosen svarende til to tredjedele af erhvervsområdets samlede areal. Foto: Allan Nørregaard

"Værkstedet bliver fire gange så stort, som det vi har i dag i Hillerød (i erhvervsområdet ved Silvan og Harald Nyborg, red.). Vaskehallen kommer til at bruge regnvandet fra hele pladsen, som vi indsamler i bassiner. Efter vi har brugt det, renser vi det, og bruger det igen," siger Christian Bødker-Petersen.

Alt i alt kommer SCT's bygninger til cirka at fylde 50.000 af de 180.000 kvadratmeter i Farremosen. De øvrige fordeles med cirka 80.000 kvadratmeter til paragraf 3-områder (områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, red.), støjvolde mod naboerne og de føromtalte bassiner til vandhåndtering, og så 50.000 kvadratmeter til et nyt ben i koncernen, der har fået navnet Remco Ressourcecenter.

Sidstnævnte afventer man stadig en byggetilladelse på. Remco Ressourcecenter skal lave såkaldt "recycling" af beton, asfalt, bygningsaffald og jord, der skal sorteres og renses, så det kan genbruges. Det er Remco Ressourcecenter, der afkræver den sværindustri i miljøklasse 6 og 7, som Christian Bødker-Petersen tidligere henviste til. Miljøklasserne er et udtryk for den anbefalede afstand til boliger. For klasse 6 er den 300 meter og for klasse 7 er den 500 meter.

"Derfor placerer vi også Remco Ressourcecenter i den sydlige del af grunden (mod Nymøllevej, red.), længst væk fra de nærmeste boliger. Derudover skærmer vi vores plads med støjvolde, og vi bygger Remco Ressourcenter med en membran under bygningen, så der ingen chance er for, at der siver miljøskadelige stoffer ned i grundvandet, lige som at der også laves en tæt membranbelægning på toppen/taget. Man kan ikke bygge det bedre, rent miljømæssigt," siger Christian Bødker-Petersen.

Ingen ny Pankas-stank Det er primært støj, når eksempelvis byggeaffald skal knuses for at renses, og tung trafik fra lastbilerne, der medfører den høje miljøklasse. Naboerne skal altså ikke regne med nye Pankas-lugtproblemer.

"Man kan ikke forvente lugtgener," siger Christian Bødker-Petersen.