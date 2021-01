Trafikfrustrationer: Cyklist brækkede næsen

En bilist blev lørdag irriteret på en cyklist, at frustrationerne endte i et uheld, hvor cyklisten væltede. Episoden foregik på Frederiksborgvej, hvor bilist og cyklist var på vej vestover. Omkring Prøvestensvej laver cyklisten et venstresving ind foran bilisten, og det bliver den 32-årige bilist, der er fra Allerød, så ophidset over, så han overhaler cyklisten og bremser kraftigt ned med det resultat, at cyklisten kører direkte ind i bagsmækken på bilen. Den 46-årige cyklist fra Farum vælter og brækker sin næse. Uheldet blev anmeldt klokken 12.14.