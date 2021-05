Træningsform breder sig lokalt: Derfor hænger de fra pæle

Se billedserie Man bruger sin egen kropsvægt, når man træner TRX.

Træningsformen TRX har under coronaåret bidt sig fast i Blovstrød, hvor den lokale forening netop har fejret fødselsdag

Allerød - 09. maj 2021 kl. 09:32 Af Tekst: Martin Stokkebro Moestrup Foto: Jan F. Stephan Kontakt redaktionen

Fitnesscentrene kan godt begynde at se sig over skuldrene, hvis de ikke allerede gør det. Coronatiden har presset deres medlemmer udendørs i den friske luft, og nu har de ikke lyst til at komme ind igen.

Det er i hvert fald langt hen ad vejen historien for TRX Outdoor og funktionel træning, en forening under Blovstrød Idrætsforening, der netop har fejret etårs jubilæum for sin første træning med Allerød Nyt med som gæst.

"Det startede med en ide, jeg fik en aften, hvor jeg lå og ikke kunne sove. Så skrev jeg ud til alle dem, jeg kendte, der havde en TRX. Fire uger senere var vi otte hold," fortæller Anja Mai, uddannet TRX-træner, træningsansvarlig i - og altså idekvinden bag - foreningen.

De startede altså sidste forår, men da det blev efterår, var de blevet så glade for at være ude, at de ikke havde lyst til at komme inden for.

Derfor træner de i (stort set) alt slags vejr, men var lige som alle andre foreninger ramt af den seneste nedlukning.

Navy SEAL fandt på det "I starten tænkte jeg ikke, at udendørstræning ville være sjovt, men man må sige, at outdoor træning er blevet det nye sort," siger Anja Mai, der arbejder som fysioterapeut, fysisk træner og er tidligere danser.

Som Anja Mais første udtalelse antyder er TRX, der står for Total (body) Resistance eXercises, udover nu at være blevet betegnelsen for en træningsform/sportsgren, et redskab, der består af to håndtag forbundet af et langt reb med stropper.

Uden for Blovstrød Idrætshal har foreningen med Allerød Kommunes hjælp fået stillet syv træpæle op med metalstænger imellem dem. Ved at fastgøre rebet til en af metalstængerne kan deltageren bruge sin egen kropsvægt i træningen, der så består af en række øvelser.

TRX blev opfundet af den tidligere amerikanske Navy SEAL-soldat Randy Hetrick, der angiveligt ved en fejl tog sit jiujitsu-bælte med på en mission og fandt på træningen på den måde.

Tommy Seebach og champagne I dag i Blovstrød er Anja Mai almindelig træningsdeltager, da det er næstformand i foreningen, Brian Sandberg, der står for træningen.

Der indledes med Tommy Seebachs Hip hurra, det' min fødselsdag, men trods feststemningen bliver de 14 deltagere påfaldende hurtigt meget tavse. Det ser hårdt ud.

"Men nu er det her også nogle af vores øvede medlemmer. Alle kan være med. Vi har medlemmer i alderen 15-61 år. For sådan en kontormus som mig er det så fedt at komme uden for og træne," siger Maria Pasbøl, der er kasserer i foreningen. Hun er skadet og ikke med i dag, men er mødt op for at fejre etårsdagen. Senere står den på flødeboller og champagne.

FAKTA:

Medlem af DGI

62 medlemmer

Træner mandag til torsdag

Starter snart to nye introhold op.