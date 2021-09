Se billedserie Christian Bang Søndergaard på scenen ved sidste års revy, som spillede for udsolgte sale. Derfor er der ekstra spilledage i år. Foto: Peter Frøsig Rasmussen

Trænger du til et godt grin? Lillerød Revyen er svaret på dine bønner

Holdet bag Lillerød Revyen er klar med satire, sjov og musik lige i tide til kommunalvalget.

Allerød - 14. september 2021 kl. 06:42 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Lillerød Revyen er på trapperne. Og igen i år bliver revyen leveret i det nye format i lidt mindre rammer på Kirkehavegaard.

- Det var en meget positivt overraskelse at spille på Kirkehavegaard sidste år. Der blev totalt udsolgt, og det gør noget godt for forestillingen, at der er fuldt hus. Vi mærkede en kæmpe opbakning fra lokalbefolkningen, og det var dejligt. Det skal bygges op på en lidt anden måde, men det fungerer godt til vores revy. Og vi kan godt lide at bruge ressourcerne på at lave en god revy i stedet for det kæmpe setup, det er at lave en revy i Centerhallen, siger Christian Bang Søndergaard, der i mange år har været med til at lave revyen i og om Allerød.

Musik og sjov Årets Lillerød Revy tager temperaturen på moder jord, det danske folkestyre og ikke mindst de gæve folk, der bor i Allerød og omegn. Publikum kan glæde sig til numre om minkskandaler, kommunens slunkne økonomi, højhusbyggeri i Lillerød Bymidte, kommunalvalget og opdagelsen af en ny billeart i Lynge.

»Det er muligt, at CNN glimrede ved sit fravær, da billearten Chrysolina Coerulans blev opdaget l Lynge, men revyen glemmer aldrig Lynge, som igen i år vil blive hyppigt nævnt«, lyder det i oplægget fra revyholdet, der elsker at drille Lynge.

Om indholdet i årets revy uddyber Christian Bang Søndergaard:

- Man kan udover valg og et kærligt, men forhåbentligt også kritisk blik på udviklingen i vores lille by også forvente, at vi tager Allerød Kommunes serviceniveau op. Det har der jo været en del skriverier om. Og asfaltværket er også svært at komme udenom. Emnemæssigt bliver der også plads til en del landspolitik og corona-håndtering.

Publikum kan også glæde sig til en del musik, som ikke nødvendigvis befinder sig i den traditionelle revy-genre. Der vil både blive sunget flerstemmigt, i potpourrier, popmusik og andre musikgenrer.

Perfekt timing Sidste år spillede revyen i februar, og i år skulle den egentlig have spillet i marts. Det blev der ikke noget af på grund af corona, som rykkede forestillingerne til uge 43 og 44. Men det er faktisk helt perfekt.

- Det er helt perfekt, fordi det er lige op til kommunalvalget, og det er særligt dejligt at spille revy i et valgår. Politikerne er jo de bedste tekstforfattere, der findes. De giver numrene gratis, så vi stort set ikke behøver at skrive dem selv. Vi laver også mange ting om Danmark og Nordsjælland, men vi er forankret i Allerød, og derfor er det særligt dejligt i et valgår, hvor politikerne er meget i vælten og i medierne. Så er der lidt for os at sætte i perspektiv, siger Christian Bang Søndergaard.

Flere forestillinger På grund af succesen og de udsolgte forestillinger sidste år har revyholdet i år valgt at lave flere forestillinger, endda med mulighed for ekstraforestillinger hvis der er behov for det.

Man kan se revyen den 28., 29., 30. oktober klokken 19.30 samt den 31. oktober klokken 15. Derudover er der forestillinger den 3., 4., 5. og 6. november klokken 19.30.

Billetter bliver fra den 20. september solgt på Billetto.dk. Men derudover bliver den gamle tradition om at kunne købe billetterne fysisk også holdt i hævd. Det sker lørdag den 18. og søndag den 19. september på Allerød Bibliotek mellem 10 og 13.

Hvis man møder op og bestiller billetterne fysisk, kan man reservere plads på borde, så man kan sidde sammen. Det kræver dog minimum fire reservationer.