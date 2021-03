Administrerende direktør Carsten Toft Boesen og en række andre topchefer i Niras gik i marts sidste år ned i løn for at afbøde coronakrisen. I efteråret var de tilbage på fuld løn. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Topchefer fik deres løn tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Topchefer fik deres løn tilbage

Niras' topchefer gik 15 procent ned i løn på grund af corona. Men situationen udviklede sig overraskende.

Allerød - 24. marts 2021 kl. 08:07 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Sidste forår, da coronakrisen var helt ny, og ingen vidste, hvor den ville bringe os hen, gik den administrerende direktør og 10 øvrige topledere i den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras 15 procent ned i løn.

Aftalen var, at lønnedgangen skulle vare 2020 ud. Men det blev ikke nødvendigt.

- Cheferne gik ned i løn fra andet kvartal. Som tiden gik, kunne vi se, at resultaterne så fornuftige ud, og vi kom igennem andet kvartal uden underskud. Så da vi var fremme i september måned, aflyste vi ordningen, og alle medarbejdere har fået pengene tilbage, siger administrerende direktør i Niras Carsten Toft Boesen.

Historisk resultat Han kunne i sidste uge præsentere resultatet for coronaåret 2020, som blev virksomhedens bedste nogensinde. Han er glad for, at der var vilje til at afbøde konsekvenserne af coronakrisen, selvom der viste sig ikke at være brug for det.

- Jeg var super stolt over, at vi kunne blive enige om den aftale. Det var ikke et diktat eller et pres. Jeg synes, at vi bredt i hele organisationen har magtet at holde motivationen oppe, og jeg er stolt over, at folk har hjulpet hinanden igennem, siger han.

Carsten Toft Boesen priser sig også lykkelig over at være i en branche, der er sluppet mere nådigt igennem coronakrisen end andre.

- Vi er meget taknemmelige over at være i denne branche. Det er helt forfærdeligt, hvordan nogle af vores gode kunder som lufthavne eller hoteloperatører har det. Der er vi et helt utroligt heldigt sted. Når vi kigger tilbage på de scenarier, vi så for os for et år siden, var de mere dystre. Der var ikke nogen, der havde forestillet sig det gode resultat i 2020, siger direktøren.

Hver 10. har prøvet Interesseorganisationen Lederne spurgte i efteråret deres medlemmer, om de havde oplevet at gå ned i løn i forbindelse med coronakrisen.

Knap 1600 deltog i undersøgelsen, og af dem svarede 4,7 procent, at de havde oplevet en lønnedgang, og at deres løn fortsat var sat ned.

For 5,1 procents vedkommende gjaldt det, at deres løn havde været sat ned i en periode men var sat op igen.

0,6 procent var gået ned i løn, men var blevet kompenseret for den midlertidige nedgang i lønnen.

For 89 procent var der ingen ændringer i lønnen.