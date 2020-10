Se billedserie Tom Olsen arbejder stadig freelance med kommunikation og har Despite ved siden af. Han udfolder desuden sin kreative side, når han den 29. oktober udkommer med sin debatromen, krimien »Dagen der aldrig kommer«. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Tom laver nyt sportstøj ud af gamle flasker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tom laver nyt sportstøj ud af gamle flasker

Allerød - 17. oktober 2020 kl. 05:15 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

For to år siden gik Tom Olsen i gang med at lege med ideen om at udvikle et brand, der slår sig op på at fremstille tøj udelukkende af gamle plastikflasker.

- Jeg har arbejdet med reklamer og branding i 25-30 år, og jeg var begyndt at tænke på, hvorfor der ikke var nogen, der gjorde det. Altså ikke så meget det med at opfinde genbrugsplastik-polyester, for du kan gå ind i H&M og købe en sådan t-shirt, men mere hele brandingtankegangen, hvor man går all in, fortæller Tom Olsen.

Og hvordan bliver flasker så til tøj? Ja, meget forenklet kan det forklares med, at polyester er lavet af olie, som plastik også er lavet af. Derfor kan det lade sig gøre at lave plastikflasker om til tøj.

Når man har sagt A...

Med den nye virksomhed håber Tom Olsen at få folk til at tage stilling - også selvom det måske kun gør en lille forskel. For, som han siger, det er bedre end slet ikke at gøre noget.

- Man skal passe på med at bruge ordet bæredygtigt. Det mest bæredygtige ville være, at man ikke havde tøj på. Men man må prøve at forholde sig til det så godt, man kan. Det interessante er jo, at når man først har sagt A, så må man også sige B. Lynlåsen skal også være af genbrugsplast, ligesom vores poser er af genbrugspapir eller bionedbrydeligt materiale. Ja, selv hang-tag'ens strop på tøjet er fremstillet af genbrugte plastikflasker. Det er en meget interessant øvelse, når alle detaljer skal være på plads - og vi kan stadig blive meget bedre endnu, siger Tom Olsen.

Bremset af corona

Han er opvokset i Allerød og har boet i kommunen i mange år, indtil han flyttede til København. Han beholdt sit freelancejob, mens han fortsatte med at udvikle ideen, undersøge leverandører og designs. I samarbejde med designer Pernille Drest og konstruktør Linea Deckmann fandt han frem det retro-inspirerede design, som fitness-, og løbetøjet i dag har. Derudover er der også en lille basiskollektion lavet af bæredygtigt bambus. I november sidste år, efter at have sendt prøver frem og tilbage mellem Danmark og produktionen i Kina, var Tom Olsen endelig klar.

- I december sendte jeg den store ordre. Så blev det jul og kinesisk nytår. Og så ramte coronaen Kina, og de blev bedt om at blive væk fra fabrikken. Der var der, de skulle tilbage og producere den ordre, jeg havde sendt. Så de kom først i gang i februar, men så lukkede Danmark ned i marts. Så hastede det pludselig ikke så meget med at få det produceret og sendt, fortæller Tom Olsen, der derfor først for en måneds tid siden har lanceret virksomheden rigtigt med en webshop.

- Det går over al forventning og ligeså godt, som jeg havde håbet. Der er en jævn god strøm af kunder. Kunsten er nu at udbrede kendskabet og få folk til at forstå, at tøjet er ligeså godt og lækkert, som »almindeligt« tøj. Folk tror, det kradser, men det er ligeså blødt og rart som en helt almindelig trøje.

Despite arbejder også på et system, hvor kunderne kan købe nyt Despite tøj billigere, hvis de returnerer det gamle. De vil så indgå i et lukket kredsløb, så de sammen med brugte plastikflasker bliver til nye Despite produkter - og altså til reduceret pris.

- Det er ikke bare genbrug. Det er reinkarnation, og det er præcis, hvad verden har brug for. Det er også derfor, det hedder Despite. For på trods af, at det står skidt til med miljøet, så prøver vi at gøre en lille smule, siger han.