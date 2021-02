Se billedserie Ejendommen på Uggeløse Bygade 42B består af stuen og førstesalen forrest i billedet samt første sal i den tilstødende bygning. Den bliver betegnet som et håndværkertilbud og er til salg for 1,785 millioner kroner. Foto: Home Allerød

To millioner rækker til et håndværkertilbud i Allerød

Har du kun to millioner kroner på lommen og vil gerne være husejer i Allerød, er det en udfordring. Men med mod på et håndværkertilbud, kan det godt lade sig gøre.

Allerød - 06. februar 2021 kl. 06:27 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Hvis man søger på villaer i Allerød Kommune på Boligsiden.dk og sorterer dem efter pris, dukker der lige for tiden kun et enkelt hus op til under to millioner kroner. Huset ligger i udkanten af kommunen i Lynge på Uggeløse Bygade 42B, og det er et håndværker-tilbud

En bolig i Allerød til to millioner er da også et absolut særsyn, fortæller ejendomsmægler Birgitte Bøllehus fra Home Allerød, som har huset i Lynge til salg.

- Den bolig skal total-istandsættes fra a til z. Du kan ellers ikke få et hus i Allerød til to millioner. Det er et helt særtilfælde, og når man ser et hus til den pris, skal man ikke regne med, at man bare kan flytte ind i det, siger ejendomsmægleren og tilføjer:

- Og så ligger det jo i Lynge og ikke i Allerød by.

Syv købsaftaler Det 197 kvadratmeter store halve dobbelthus, som der er tale om, kan købes for 1,785 millioner. Det har været til salg i godt et år, og der er skam interesse for huset, som Home har haft hele syv købsaftaler på.

De er dog alle gået i vasken, fordi de interesserede købere ikke har fået lov til at låne så meget, at der også var penge til at sætte huset i stand. Og det skal der være, for det trænger huset til. I hvert fald det meste af det.

- Jeg vil sige, at man kan nå langt med en halv million. Så har man økonomi til at gøre noget ved det, er det et super køb. Førstesalen i den ene del af huset er på 80 kvadratmeter og istandsat, så der kan man bo, mens man renoverer resten af huset, siger Birgitte Bøllehuus.

Stueetagen, der skal sættes i stand, rummer blandt andet et køkken af ældre dato, som trænger til at blive skiftet ud. Der er også en dagligstue samt en havestue, der er lavet om til et ekstra værelser. Rummet er dog ikke godkendt til bolig.

Fire millioner Men det er altså en sjældenhed at se et hus til omkring de to millioner kroner i Allerød. Der skal sædvanligvis en del flere penge op af lommen for at sikre sig en adresse i kommunen.

- Hvis du er heldig, kan du i Allerød by finde en grund med et gammelt hus på til tre millioner. Men så skal du også være rigtig heldig. Et gennemsnitligt hus i Allerød ligger efterhånden på omkring fire millioner. Der er virkelig sket meget med huspriserne i Allerød. Bare indenfor det sidste halve år har det været voldsomt, siger Birgitte Bøllehuus.

Og der er ikke meget til salg i Allerød for tiden. For Allerød er blevet et populært sted at flytte til.

- Det er blandt andet fordi, Allerød har været lidt billigere end både Birkerød og Farum. Og Allerød har det hele. Der er tog-forbindelse, et gymnasium, en god bymidte og gode skoler. Derudover er det en rigtig god børnekommune, og tilflytterne er jo typisk børnefamilier, siger hun.

Se flere billeder af huset på: https://home.dk/sag/1700000080

