Artiklen: To mænd blev opdaget og stak af fra indbrud

Nordsjællands Politi modtog onsdag kort før middag en anmeldelse om indbrud i en villa på Humlemarken. De to mænd, der formodes at være indbrudstyvene, var cirka et kvarter tidligere flygtet fra stedet, da de blev opdaget.