Direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen toner jævnligt frem på skærmen for at informere om håndteringen af coronavirus i Danmark. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

To fra samme daginstitution i corona-karantæne

Hjemsendelsen af de to medarbejdere sker, fordi de for nylig har rejst i et af højrisiko-områderne for coronavirus.