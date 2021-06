Tirsdagsmøderne vender tilbage

"Da vi synes, at 'Tirsdagsmøderne' har ligget i dvale længe nok, og da det nu er blevet muligt at forsamles igen, tyvstarter vi med at holde møder i hele juli måned. Det bliver tirsdagene 6. - 13. - 20. og 27. juli fra klokken 14.00 til klokken 16.00, og som sædvanligt i Skoven 4," skriver Ældre Sagen i pressemeddelelsen og fortsætter:

"Vi kan ikke love et fast program, men hvad vi kan love jer, er nogle hyggelige timer sammen med andre medlemmer, der har savnet fællesskabet. Og hvis man kender nogen, som ikke har været med før, er dette måske en god anledning til at få dem med."

Ved første møde vil Ældre Sagen komme med flere oplysninger om programmet for de følgende tirsdage, da man vil prøve at få en eller to af de kunstnere eller foredragsholdere til at komme, som man var nødt til at aflyse under Coronaen.