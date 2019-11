Asfaltfabrikken er ved at skyde op på erhvervsområdet, og det vil en ugyldiggørelse af lokalplanen ikke lave om på, mener Allerød Kommunes advokat. Foto: Allan Nørregaard

Tidligere planchef erkender fejl

Allerød - 21. november 2019 kl. 05:37 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag afgav tidligere planchef i Allerød Kommune, Poul Rasmussen, forklaring i retssagen mellem Grundejerforeningen Damgårdshave og Allerød Kommune.

I løbet af forklaringen kom det frem, at der undervejs har været fejl begået af kommunen i sagens akter. Fejlen omhandler en forkert beskrivelse af det nye erhvervsområde ved Farremosen. Et område, der betegnes Vassingerød nordøst i lokalplan, kommuneplaner og fingerplaner.

I den endelige lokalplan er det beskrevet, at området er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt til transport- og distributionserhverv. Men tidligere i forløbet er virksomhederne med de særlige beliggenhedskrav ikke nævnt. Det er dog en fejl, og betyder ikke, at området har ændret status undervejs, forklarede Poul Rasmussen.

- Det er forkert, når der står, at Vassingerød (det gamle erhvervsområde, red.) og Vassingerød nord (Widexgrunden, red.) skal fastholdes til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Den omstændighed gælder kun Vassingerød nordøst, for det var jo det, vi havde aftalt med staten. Derfor er det også en fejl, når der står, at Vassingerød nordøst reserveres til transport- og distributionsvirksomheder. Der skulle have stået til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, sagde han.

For borgerne fremstår det dog ikke som en fejl, men som en ændring af lokalplanen, som ingen undervejs er blevet informeret om, fremlagde sagsøgers advokat Ejner Bækgaard.

Aftalen, som Poul Rasmussen taler om, er en aftale, der blev lavet mellem Allerød Kommune og Naturstyrelsen, efter at Allerød Kommune solgt et erhvervsareal til høreapparatvirksomheden Widex.

Arealet var netop udlagt til virksomheder med særlige krav til beliggenhed, en kategori som Widex ikke hører ind under. Derfor blev kommunen nogle år efter salget, i 2010, kontaktet af By- og Landskabsstyrelsen.

- Styrelsen tog fat i Allerød Kommune, fordi deblev opmærksomme på, at Widex ikke opfyldte klasse 6-7-klassificeringen. Og enden på dialogen blev, at man for at ophæve områdets klassificering skulle finde et andet areal af samme størrelse, forklarede Poul Rasmussen og fortsatte:

- Vi drøftede med ministeriet, hvilket areal det skulle være. Det var jo vigtigt, at det var egnet til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, da det var det, det skulle bruges til. Derfor pegede vi på Farremosen.

I sine afsluttende bemærkninger, den såkaldte procedure, slog sagsøgers advokat, Ejner Bækgaard, fast, at lokalplanen for Farremose-området for ham og de borgere, han repræsenterer, at se er ugyldig.

- Sagsbehandlingen er fyldt med selvmodsigelser og modstridende oplysninger om Farremosens status. Det er en del af et mønster, der gør det svært for borgerne at forstå indholdet i fingerplaner og lokalplan. Man hører jo også byrådsmedlemmer sige, at de ikke havde forestillet sig, at et asfaltværk kunne komme på tale, sagde han.

- Der skal være sket mange skrivefejl i mange dokumenter, hvis Allerød Kommune skal have medhold i, at Farremosen på et gyldigt grundlag er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

- Vi kommer ikke udenom, at Farremosen har fået en forkert farvekode i Fingerplan 2013. Det er en fejl. Men jeg gør gældende, at det ikke er en fejl, der skal have indvirkning på forståelsen af teksten. Kortsignaturen er en fejl uden nogen selvstændig betydning, sagde kommunens advokat Anne Sophie Kirkegaard Vilsbøll.

Den omtalte fejl består i, at området i Fingerplan 2013 er farvet gul, der betyder »område udlagt til transport og logistik« og ikke gul- og rødskraveret, som betyder, at der også kan ligge virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Tidligere kontorchef i Naturstyrelsen, Christina Hovmand forklarede på retssagens første dag, at styrelsen var blevet opmærksom på fejlen og havde korrigeret den i forhold til Fingerplan 2017. Da der efter styrelsens opfattelse var tale om en præcisering og ikke en ændring af Fingerplanen, var der ingen, som skulle høres om det.

Der falder dom i sagen den 15. januar.

