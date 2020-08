I 12 år var han teaterdirektør i Allerød. Nu er Martin Lyngbo blevet en del af Mungo Parks bestyrelse. Foto: Allan Nørregaard

Tidligere direktør vender tilbage til succes-teater

Allerød - 28. august 2020 kl. 10:26 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Martin Lyngbo vender tilbage til Mungo Park, hvor han nu indtager en plads i bestyrelsen. Det skriver han på Facebook.

Martin Lyngbo var fra 2005 til 2017 direktør på teateret, og han beskriver selv bestyrelsesposten som den seneste etape i en rejse, der begyndte for sytten år siden.

»Dengang bød Peter Reichhardt mig på en kop kaffe. Han ville gerne invitere mig til at lave en iscenesættelse i Allerød. Og i bagkant af mødet nævnte han, at den forestilling skulle være hans sidste som chef, og at han syntes det ville være en god ide, hvis jeg søgte jobbet, når det blev ledigt. Jeg havde på det tidspunkt været tre måneder ude af teaterskolen, og jeg var endnu ikke debuteret«, skriver han på Facebook om sit første møde med teateret.

De næste par år skrev han ansøgning og udviklede projektet »et dansk ensemble- og repertoireteater« sammen med flere andre.

Så kom der mennesker i huset. Skuespillere, instruktører, scenografer og publikum. Søsterteateret i Kolding blev stiftet, og i Allerød fandt man på at lave et årskort til teaterbrug. Mungo Park spillede endda i udlandet og solgte forestillinger over grænserne.

På den måde har Martin Lyngbo stået i spidsen for masser af teater på Mungo Park. Men i 2017 sagde han op efter 12 år som teaterdirektør. Han følte, han var i risiko for ikke at kunne finde flere måder at forny projektet på. Samtidig var han begyndt at lave iscenesættelser på andre teatre.

Men for nogle måneder siden ringede telefonen fra Mungo Park-land igen. Det var bestyrelsesformand Mogens Hugo, der var i den anden ende.

»Han var i Mungo Parks bestyrelse, dengang jeg startede, og det er han stadig. Han spurgte på sin elegante, lavmælte måde, om jeg kunne finde det relevant at træde ind i bestyrelsen nu? Og jeg kunne mærke, at med den nye retning, som Anna Andrea Malzer udstikker, så kan det risikere at blive interessant. Hvis jeg kan bidrage med noget, vil jeg gøre mit allerbedste. Sådan tænkte jeg. Så nu sætter jeg mig på den anden side af bordet. Jeg har modtaget årsrapport og ledelsesberetning fra sidste sæson. Nu er det ikke mig, der skriver, nu er det mig, der læser. Jeg glæder mig vanvittigt«, skriver Martin Lyngbo i et opslag om sin nye opgave på Allerøds landskendte teater.