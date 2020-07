Johannes Sloth, tidligere direktør i HT, ved skulpturen, der nu står ved den nye tennishal. Privatfoto

Tidligere busskilt genopstår i skulpturpark

Allerød - 20. juli 2020 kl. 17:16

Skulpturparken-Allerød har atter fået en ny skulptur, men for byen Allerød er det en gammel kending, der dukker op. Det drejer sig nemlig om en skulptur, der i mange år fungerede som et officielt stoppested på Gydevang i Borupgård Erhvervsområde ud for den daværende virksomhed CRIMP A/S.

Det skriver Jørgen Warberg på vegne af Skulpturparken i en pressemeddelelse.

Skulpturen er udført i 1988 af billedhuggeren Børge Jørgensen (1926-1998) og har en særlig historie. Den forestiller 4 mennesker, der venter på bussen og er udført som 4 abstrakte figurer (tre i blankpoleret stål og en i mørkebrun cortenstål) der omkranser et traditionelt HT-busskilt (for de daværende linier 381 til Slangerup og 386 til Holte). Efter ideoplæg fra CRIMP-direktør og kunstmæcen Kjeld Schouboe, som er medstifter af Skulpturparken, blev skulpturen i 1992 godkendt som et officielt stoppested af både HT (ved tidligere direktør Johannes Sloth, der bor i Allerød) og Allerød Kommune (ved tidligere borgmester Preben Nybo Andersen). Skulpturen blev dengang af pressen betegnet som en "kollektiv-trafikal happening" og "Danmarks mest usædvanlige busstoppested".

Da virksomheden CRIMP skiftede domicil i 2000 til den nuværende rådhusbygning i Allerød blev stoppesteds-skulpturen nedtaget og har - adskilt i sine dele - i mange år ført en henslumrende tilværelse i rådhusets kælder. Herfra blev den for få uger siden hentet frem i dagens lys, rengjort og remonteret af den lokale billedhugger Ole Madsen, og værket er nu genopstået i det offentlige rum - i Skulpturparken ved parkeringspladsen foran den ny tennishal. Advarslen til forbipasserende lyder dog: Bussen medtager ikke passagerer!

Ved udførelsen af skulpturen i 1988 gav kunstneren værket titlen "Tre hvide og én sort" - et for nogen af nutidens øjne måske udfordrende navn i den aktuelle identitetspolitiske debat. Men må man ændre originale titler, der bør betragtes som "værende en del af værkets kunstneriske udsagn"? Et kulturpolitisk spørgsmål, der er højaktuelt og for nylig rejst af blandt andet Glyptoteket.