Erik Lund føler sig i tilbageblikket ikke tilstrækkeligt informeret af forvaltningen om erhvervsområdet ved Farremosen. Foto: Allan Nørregaard

Tidligere borgmester: - Vi blev ikke tilstrækkeligt informeret

Allerød - 20. november 2019 kl. 16:32 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er nok nogle ting, jeg føler, jeg burde have fået en grundigere orientering om, når min opfattelse var, at der skulle ligge transportvirksomheder, og der så pludselig kommer et asfaltværk. Havde vi af forvaltningen fået at vide, vi skulle være opmærksomme på, at der også kunne komme et asfaltværk, så tror jeg nok, at byrådet ville have handlet.

Sådan sagde tidligere borgmester og nu menigt byrådsmedlem for Konservative Erik Lund, da han onsdag aflagde vidneforklaring i den civile retssag om Farremosen. Den er anlagt af Grundejerforeningen Damgårdshave, som har sagsøgt Allerød Kommune, fordi den mener, at lokalplanen for erhvervsområde Farremosen er ugyldig.

- Når man ser på alle bilagene og ændringerne, er det ikke blevet gjort helt klart for mig, hvad det her har af betydning. Jeg burde både som borgmester og byrådsmedlem have fået en grundig og klar orientering om, hvordan det her hænger sammen, sagde Erik Lund, der var borgmester frem til 2014.

Erik Lund var indkaldt som vidne af sagsøgers advokat, som også spurgte ind til kommunens aftale med Naturstyrelsen om at udpege et erstatningsområde for Widexgrunden. Widex fik i sin tid lov til at købe og bygge hovedsæde på et areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, uden selv at være en sådan virksomhed. Naturstyrelsen krævede derfor, at der blev udpeget et område til erstatning. Det område blev Farremosen.

- Har du eller byrådet nogensinde bemyndiget forvaltningen til at indgå en aftale med staten om et erstatningsområde?, ville advokat Ejner Bækgaard vide.

- Nej, det har jeg i hvert fald ikke. Jeg er ikke bekendt med det og er hverken som borgmester eller byrådsmedlem blevet orienteret. Og det mener jeg, at jeg burde have været. Jeg synes ikke, det er fornuftigt, at forvaltningen indgår så omfattende en aftale uden at byråd og borgmester er informeret og godkender aftalen, svarede Erik Lund.

Han fortalte desuden, at han ikke har set papir på, at det decideret var et statsligt krav, at Farremosen skulle kunne rumme både transport- og logistikvirksomheder og virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

- Vi har kun fået det at vide mundtligt, sagde han.