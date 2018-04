Erik Lund (K) glæder sig til at skulle i Folketinget. Foto: Lars Holm

Tidligere borgmester Erik Lund skal i Folketinget

Allerød - 24. april 2018 kl. 12:57 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere Allerød-borgmester nuværende byrådsmedlem Erik Lund (K) skal i Folketinget til efteråret.

Det skal han som stedfortræder for folketingsmedlem Mette Abildgaard (K), der er gravid og skal på barsel til efteråret. Det oplyser Det Konservative Folkeparti.

Mette Abildgaard er valgt i Nordsjællands Storkreds. Hendes suppleanter til Folketinget er de to nuværende politikere fra Nye Borgerlige Pernille Vermund og Mette Thiesen, men da de begge afstår fra at overtage Mettes Abildgaards mandat under barslen, bliver det 3. suppleanten Erik Lund, der skal vikariere for Mette Abildgaard.

Og det glæder han sig til:

- For mig er det utroligt spændende også at få lov til at opleve den del af folkestyret, siger Erik Lund, der udover at have været borgmester også har siddet i regionsrådet som gruppeformand.

Han roser de to suppleanter foran ham for beslutningen.

- Jeg er meget glad for, at både Pernille og Mette tager det på den måde, at de siger, at de ikke vil tage pladsen i den situation. Jeg har et rigtig godt forhold til begge to, og jeg synes, det er ganske stort af dem, siger Erik Lund.

Efter planen går Mette Abildgaard på barsel fra Folketingets åbning i oktober og nogle måneder frem.

Det Konservative Folkeparti vil på et senere tidspunkt offentliggøre den nye konstituering af folketingsgruppen, når det er på plads.