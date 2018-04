Tenna er den allerflinkeste

- Det er nyt for mig, at der findes en titel som »den flinkeste enkeltmandsvirksomhed«, men det er naturligvis en ære at være den. Jeg leverer altid et ordentligt stykke arbejde, som jeg kan stå inde for og overholder mine deadlines - også når det gælder betaling. Jeg har selv været udsat for en dårlig betaler og ved, hvor frustrerende det kan være. Derfor betaler jeg hellere langt før tiden end til tiden, siger Tenna Nørgaard.