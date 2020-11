Se billedserie Peter Madsen tilføjes i år listen over personer, der får livslang hædersydelse fra Statens Kunstfond. Foto: Allan Nørregaard

Tegner får livslang hædersydelse

Allerød - 25. november 2020 kl. 17:16 Af Camilla B. Aagaard og Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

»Peter Madsens betydning for dansk tegneserie kan dårligt overvurderes«.

Sådan skriver Statens Kunstfond blandt andet i begrundelsen for, hvorfor 62-årige Peter Madsen er en af dette års syv modtagere af Statens Kunstfonds livslange hædersydelse.

Ydelsen gives til kunstnere, »som har markeret sig afgørende med deres kunstneriske virke. De har skabt værker af en helt særlig standard, hvis betydning kan spores i vores fælles kunst og kulturliv. Både nu og fremover«.

Tegneren Peter Madsen måtte knibe sig i armen, da han i sidste uge fik besked om, at han var blandt modtagerne af hædersydelsen.

- Jeg er beæret over det og vældig glad. Det er primært de tegneserier, jeg har lavet, som indgår i begrundelsen, og det er jo et medie, der har været lidt ugleset, så jeg er vældig glad på hele mediets vegne også. Derudover synes jeg også, det er fornemt selskab at være i med de andre modtagere. Så bliver man lidt ydmyg, siger Peter Madsen.

Peter Madsen kendes især for tegneserien »Valhalla« og Troldeliv-bøgerne om Paja og Pajko samt »Menneskesønnen« om Jesus Kristus. »Valhalla« er udkommet i 15 tegneserie-album, og i 1986 blev serien også til en tegnefilm, som Peter Madsen instruerede. Sidste år kunne tegneserien om Røskva, Tjalfe, Quark, Thor og Odin fejre 40 års jubilæum, og samme år blev historien filmatiseret i en ny film.

Selvom Peter Madsen nu får den ypperste hæder for blandt andet »Valhalla«, understreger han, at tegneserierne også er resultater af gode samarbejder.

- Valhalla er et holdarbejde, og primært Henning Kure, som var redaktør og satte det hele i gang, har jo også spillet en stor rolle. Det samme med Troldeliv, som jeg laver sammen med min kone. Jeg har indgået i en del samarbejder gennem tiden, og jeg har været glad for de samarbejder, jeg har haft, for det betyder meget for mig, hvem jeg arbejder sammen med. Det har det gjort hele livet, siger Peter Madsen og tilføjer:

- Jeg kommer til at tænke på en rocksang, som lyder: »It takes a whole lot of help to make it on your own«. Det gælder også i mit arbejde.

Faktisk burde Peter Madsen have haft hædersydelsen for længst, lyder det i begrundelsen fra Statens Kunstfond.

»Det kan føles lidt sært at skulle skrive en indstilling til hædersydelse af Peter Madsen, for når man gennemgår hans meritter, står det jo klart, at han skulle have haft den for længst,« skriver Statens Kunstfond og nævner, at netop Valhalla blev begyndelsen til tegneseriens guldalder.

Da Valhalla 1, Ulven er løs, udkom i 1979 solgte den 100.000 eksemplarer.

»I kølvandet på Valhallas succes blomstrer det danske albummarked. På små tegnestuer i København søger drømmende tegneserieskabere sammen, og personer som Henrik Rehr, Mårdøn Smet og Sussi Bech igangsætter deres karrierer under indflydelse af den optimisme, Peter Madsen og Valhalla spredte. Peter Madsens betydning for dansk tegneserie kan dårligt overvurderes«, skriver Statens Kunstfond.

»Som i al god kunst formår Peter Madsen i Valhalla at skabe uforglemmelige scener, der lever videre i ens bevidsthed: Trym der hopper nøgen rundt i sin enorme pengebunke; Thor der mødes med Jætterne i Thors Brudefærd, hvor Thor er forklædt som kvinde, og derved udsættes for den ringeagtende behandling, som han delvist selv er med til at videreføre, er geniale og højaktuelle i dag. De tre første albums med Valhalla regnes i dag for nogle af de bedste danske tegneseriealbums nogensinde, og det er helt fortjent, skriver Kunstfonden og kalder Peter Madsen for en perfektionist, hvilket gør hans værker så overbevisende.

Hædersydelsens størrelse afhænger af modtagernes øvrige indtægt. Derfor kommer Peter Madsen heller ikke, som det ser ud lige nu i hvert fald, til at mærke noget til den økonomiske del af hæderen.

- Får man brug for beløbet, fordi ens indkomst bliver dårligere, så er det jo en fantastisk ting, og jeg synes, det er meget fint og fair, at det er indrettet på den måde. For mig er det æren og anerkendelsen, der betyder mest, og jeg er meget, meget beæret over det, siger Peter Madsen.