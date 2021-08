Se billedserie I 2010 indførte Mungo Park årskortet. Anna Malzer er sikker på, det har fået folk til at komme mere i teateret. - Det er ligesom med Netflix. Der vælger du også nogle gange en film, som du måske ikke ville være gået i biografen for at se, fordi du ikke lige tænkte, det var noget. Og så viste den sig at være mega-fed. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Teateret i den nedlagte møbelbutik vandt folks hjerter

Repertoire-formatet og årskortordningen giver Mungo Park friheden til at lave risikovilligt teater. Det giver bonus hos publikum, der strømmer til, fordi man aldrig ved, hvad de finder på i Allerød.

Allerød - 14. august 2021 kl. 07:46 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Da Reumert-komitéen tidligere i år nominerede Mungo Park til Årets teater, var det blandt andet med ordene: »Bosat i Allerød med globalt udsyn, politisk kant og debatskabende verdenspremierer. Foregangsteater for det moderne ensembleteater. Her er agendasættende scenekunst med underholdningsværdien og aktualiteten intakt«.

Det glæder teaterdirektør Anna Malzer, for det er netop noget af det, teateret på Fritz Hansensvej gerne vil kendes for.

- Mungo Park er en hybrid imellem det intellektuelle, udfordrende teater og det folkelige teater. Det har vi altid været. Vi er et transformationssted, der kan sende dig alle mulige steder hen, siger hun.

Forestillingerne i teaterets repertoire tæller ikke fortolkninger. Alt, hvad der bliver præsenteret på scenen, er ny, dansk dramatik udviklet fra bunden.

- Vi tør skabe materiale helt fra bunden hver eneste gang, og så kaster vi os altid ud i noget, der betyder noget. Noget, som kan gøre nogen vrede eller glade. Og fordi vi er et repertoireteater, kan vi altid gå nichevejen. Der er en indbygget risikovillighed i det, fordi vi ikke har 10 andre forestillinger, vi kan sætte på plakaten i stedet, hvis den nye bliver et flop, siger Anna Malzer, som har ledet teateret siden 2019.

Frikort til teateret Men der er langt imellem fiaskoerne på Mungo Park, som i 2010 var det første teater i Danmark til at introducere årskortet. Det var Martin Lyngbo, der fik idéen. Han var direktør i 12 år og fik en stor betydning for teaterets udvikling.

I dag har teateret i underkanten af 4000 årskortholdere. De er også med til at fremme den risikovillighed, som er medvirkende til teaterets høje niveau, mener Anna Malzer.

- Når du har et loyalt publikum, kan du lave det, du tror på, vil dem noget, og ikke det, du tror, vil sælge dem en billet. Det betyder igen, at vi kan være risikovillige. Når vi er det, laver vi teater, som er værd at se, og derfor bliver publikum ved med at komme. Fremfor at vi er tvunget ud i mere sikre titler, som måske ikke vil så meget, siger hun.

Cirka en tredjedel af dem, der har købt frikort til at gå i teateret i Allerød er lokale, mens en anden tredjedel kommer fra omegnskommunerne. Den sidste tredjedel er fra København.

- Jeg synes, det er super cool, at Allerød også får noget igen ved, at der kommer publikummer udefra. Samtidig er der en kæmpe lokal opbakning, men indholdet er globalt. Vi er alt andet end et medborgerhus. Vi kunne også have ligget i Berlin. Det her teater skal kunne noget på verdensplan. Det er ikke mig, der har fundet på det. Det var sådan. Så det er jo en utrolig taknemmelig arena at træde ind i, siger Anna Malzer.

Begyndte med Danterne Arenaen blev grundlagt helt tilbage i midten af 1980'erne, da nogle lokale gymnasiedrenges teatertosserier udviklede sig til, at skiltet med »Teater« blev sat op på bygningen på Fritz Hansensvej. Den havde tidligere rummet Clausens Boligmontering, som var blevet eksproprieret ud. Men grunden blev alligevel ikke ryddet, og i 1985 fik de unge lov til at låne den til at lave teater på stedet. Teateret fik navnet Dr. Dante, og bysbarnet Nikolaj Cederholm blev dets første leder. Siden fulgte Lars Kaalund og Peter Reichhardt.

- Men vi måtte skrive under på, at vi ville forlade det igen, fortalte han i 1999 til Frederiksborg Amts Avis i et stort interview med de hidtidige direktører.

Det kom dog aldrig på tale. Den midlertidige aftale blev permanent, og netop nu er teateret i gang med sin anden store udbygning af faciliteterne, der til at begynde med lod meget tilbage at ønske.

- Stedet havde været brugt til lager, men vandrørene var sprunget, gulvet flækket og varmeanlægget itu. Det var derfor, det var så koldt at gå i teateret i den første tid, fortalte Nikolaj Cederholm ligeledes i interviewet.

Alligevel kom publikum allerede dengang fra København for at se teater i Allerød. Danterne havde skabt et flagskib, der lige siden har trukket stor national og international opmærksomhed til kommunen.

Delikatesser Men hvorfor gider man at tage fra København til Allerød for at se teater?

- Det går igen, når vi spørger folk, at »man aldrig ved, hvad de finder på i Allerød«. Og det handler igen om kombinationen af at ville noget med sin kunst og at blive underholdt. Den kombination vil man godt tage et stykke for. Folk ved aldrig, hvad de skal forvente her hos os, siger Anna Malzer, der kommer til at tænke på en af formålsparagrafferne fra teaterets helt tidlige tid.

»Vi vil lave et ensidigt teater som delikatessebutikken, hvor de ansatte holder af varerne og brænder for at sælge dem«, lyder den. Der skulle altså ikke være noget for enhver smag.

Overbevisningen om, at Mungo Park via sin risikovillighed skal være et teater bestående af delikatesser fremfor buffet, holder stadig.

- Man behøver ikke at kunne lide alt, der bliver solgt i en delikatesseforretning. Man vælger bare det, man godt kan lide. På samme måde er det med forestillingerne på Mungo Park, siger hun.