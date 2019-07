Mungo Park er til efteråret klar med forestillingerne »Pigen med bomberne« og »Britta!«. Foto: Mungo Park

Teater om Britta og bombe-pigen

Allerød - 04. juli 2019

Som så mange gange før tager det afsæt i virkeligheden, når Mungo Park til efteråret er klar med to helt nye forestillinger på scenen i Allerød. Den 2. oktober har teateret premiere på forestillingen »Pigen med bomberne« af den kontroversielle instruktør Tue Biering.

Som optakt til forestillingen skriver Mungo Park:

»Det er ikke et portræt af en ung blond, dansk pige på 15 år, der anholdes for planer om at bombe sin skole og eksploderer vores verdensopfattelse. Det er ikke forklaringen på, hvordan det kunne gå så galt.

Det er ikke et forsøg på at fortælle, hvem hun var. I stedet er »Pigen med bomberne« et portræt af, hvordan en pige bliver til en rekvisit i alle vores andres desperate forsøg på at skabe en forklaring, når vores stereotype fordomme sprænges. For hvis danske piger pludselig vil bombe skoler, hvem er så den næste? Naboens datter? Eller endnu værre... din egen?«

Forestillingen er Tue Bierings nyeste efter »Dark Noon« og de Reumert-vindende succeser »Rocky!« og »Imod alle odds«. Den er produceret af Teatret st. tv i samarbejde med Mungo Park.

Senere på efteråret har Mungo Park endnu en premiere, når forestillingen »Britta!« rammer scenen.

»En dame anholdes i Sydafrika. Hun anklages for at have stjålet mindst 111 millioner fra den danske stat.

De siger, hun gemmer dem på 11 kreditkort i et Pringles-rør. Historien om sagsbehandleren fra Hvidovre, der tog fra de fattige for at købe konkurrenceheste til sine døtre, fylder stadig i alle aviser og sendeflader.

En del af befolkningen ønsker Britta »spærret inde, gerne i Sydafrika, hvor hun skal blive indtil den dag hun kradser af«, en anden del erklærer Britta for folkehelt i et allerede korrupt system«, skriver teateret om forestillingen, der beskrives som »en satirisk tour de force for at granske fænomenet Britta«.

»Britta!« er teaterdirektør Anna Malzers helt nye forestilling, der har premiere på søsterteateret Mungo Park Kolding den 8. oktober og derefter på Mungo Park i Allerød den 25. oktober.

Efteråret byder også på forestillingen »Selvtægt«, der ligeledes er skabt af Mungo Parks nye teaterdirektør Anna Malzer. Forestillingen havde premiere på Teater Momentum i Odense i 2018 og handler om Säpoagenten Mo, der rejser til Småland i Sverige for at blive den første betjent til at opklare en asylbrand. Men ingen har hørt eller set noget. Det eneste vidne er en hund.

For at komme dybere ned i sagen må Mo tage yderst utraditionelle metoder i brug.

Forestillingen har premiere på Mungo Park til december.