Se billedserie Opbakningen til Mungo Park hænger blandt andet sammen med de gode anmeldelser til forestillingen »Spejlmanden«, mener teatrets kommunikationschef Troels Kranker. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Teater melder næsten alt udsolgt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teater melder næsten alt udsolgt

Allerød - 27. oktober 2020 kl. 05:14 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Hvis du gerne vil i teateret på Mungo Park i år og endnu ikke har sikret dig en billet, skal du skynde dig. Flere forestillinger er helt udsolgt, mens der kun er få billetter tilbage til de øvrige. Det bekræfter teaterets kommunikationschef Troels Kranker - Ja, det er rigtigt, at der næsten er og har været udsolgt til samtlige visninger i hele denne sæson siden august i år, siger han.

En del af forklaringen på de mange udsolgte forestillinger er naturligvis, at antallet af pladser er blevet kraftigt reduceret i disse coronatider. Men der er også andre faktorer, som spiller ind, mener Troels Kranker.

- Det er selvfølgelig nemmere at opnå udsolgt når vi desværre kun må sælge færre pladser end normalt. Men det vidner i den grad også om en stor opbakning til teatret, da vi for eksempel også er nødt til at oprette ventelister til folk. Vi har oplevet en utroligt høj belægningsprocent på hele 87 procent, siden Anna Malzer trådte til i 2019. Den store opbakning lige nu skyldes også de mange seks- og femstjernede anmeldelser, som vores seneste forestilling »Spejlmanden« har fået, siger han og tilføjer:

- Og så skyldes succesen selvfølgelig også de mange tusinde altid trofaste årskort-holdere, der bare er kommet endnu flere af siden coronakrisen.

På teateret er man taknemmelig over den store opbakning.

- Vi er især i disse coronatider enormt taknemmelige for opbakningen både fra årskort-holderne og alle de andre publikummer, som bliver ved med at besøge os her i Allerød. Opbakning midt under coronakrisen gør en alvorlig, økonomisk situation lettere for os, end den kunne have været. Det betyder alt for os, at publikum bliver ved med at komme. Vi eksisterer for at give dem nye, udfordrende og anderledes oplevelser, siger Troels Kranker og tilføjer:

- Opbakningen bekræfter os i, at vi tilbyder noget kunst, som folk vil se, og at de føler sig trygge ved at komme i Mungo Park i disse tider. Det giver os blod på tanden til at fortsætte med kun at skabe nyskrevet dramatik og fortælle historier som aldrig er fortalt fra en scene før.

Ifølge kommunikationschefen skal man helt frem til den 25. november for at finde den næste forestilling, som der er få ledige billetter til. Det er den kommende premiereforestilling »Rasteplads«, som får premiere den 21. november på Mungo Parks scene på Grønnemose Skole i Gladsaxe, hvor den spiller hele sin første periode.

Derudover er der få ledige pladser tilbage til gæstespillet »I den gode sags tjeneste«, som spiller den 10., 11. og 12. december. Det er et performance-foredrag af jurist Mie Larsen om den terrorsigtede dansker Niels Holck, der for 25 år siden kastede fire tons ulovlige våben ned i Indien fra sine flyvemaskine for at hjælpe befolkningen.

Endelig kan man stadig nå at få billetter til teaterets årlige juletradition »Schwanzen sänger knaben«, der synger julen ind med saftige sange. Derefter skal man ind i 2021 for at finde de næste ledige billetter.